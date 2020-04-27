Найдена уникальная планета, порожденная черной дырой - ФОТО
Астрономы зафиксировали уникальную планету, пережившую сближение со сверхмассивной черной дырой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщается на сайте телескопа Chandra.
С помощью телескопов Chandra и XMM-Newton в галактике GSN 069 была зафиксирована красная звезда, подошедшая слишком близко к сверхмассивной черной дыре.
Галактика располагается на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли, а масса звезды составляет примерно 400 тысяч Солнц.
Из-за приливных сил черной дыры звезда потеряла верхние слои, содержащие водород. Это создало белый карлик в облаке газа, который остался на эллиптической орбите, вращаясь вокруг черной дыры каждые девять часов.
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