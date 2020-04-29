Во Вселенной нашли ось нарушения законов физики

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили отклонения одной из фундаментальных физических констант, называемой постоянной тонкой структуры. Она характеризует силу электромагнитного взаимодействия и определяет образование тонкой структуры атома. Результаты исследования, которые указывают на существование во Вселенной оси нарушения законов физики, опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Астрономы проанализировали электромагнитное излучение, испускаемое квазаром, который находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Полученные данные были использованы для четырех измерений постоянной тонкой структуры - безразмерной величины, образованной комбинацией таких параметров, как скорость света, постоянная Планка и заряд электрона. Она характеризует расщепление спектральных линий (уровней энергии) атома, которое происходит за счет спин-орбитального взаимодействия и релятивистских эффектов, накладываемых на движение электрона.

Хотя по-отдельности измерения не подтвердили нарушения константы, но в сочетании с данными, полученными при наблюдении других квазаров, они показали, что различия постоянной тонкой структуры действительно существуют. Это подтверждает идею того, что Вселенная на самом деле не является изотропной, то есть в ней на самом деле существует выделенное направление, в котором меняются законы физики.

По словам ученых, в одном направлении электромагнитное взаимодействие усиливается, в противоположном уменьшается, а во всех остальных остается неизменным. Иными словами, Вселенная имеет эквивалент севера и юга. Однако при этом исследователи допускают маловероятную погрешность в измерениях.

Результаты помогут объяснить, почему Вселенная имеет характеристики, способствующие появлению жизни. Если существование выделенного направления окончательно подтвердится, то концепции, лежащие в основе современной физики, потребуют пересмотра.