В Африке нашли самое опасное место в истории Земли

100 миллионов лет назад Кем-Кем был наполнен свирепыми хищниками, в том числе летающими рептилиями и крокодилоподобными охотниками. Международная команда ученых опубликовала крупнейший обзор ископаемых позвоночных из области меловых скальных образований на юго-востоке Марокко, известной как группа Кем-Кем (Kem Kem), сообщает Day.Az со ссылкой на nat-geo.ru.

Около 100 миллионов лет назад этот район был домом для обширной речной системы, заполненной множеством различных видов водных и наземных животных. Окаменелости из группы Кем-Кем включают в себя трех самых крупных из известных хищных динозавров, в том числе кархародонтозавра (Carcharodontosaurus).

Этот гигант по разным оценкам мог достигать от 8 до 13 метров в длину и весил от 6,2 до 15,1 тонн. Его огромные челюсти напоминали ножницы, а зубы достигали 20 сантиметров в длину. Кархародонтозавр делил жизненное пространство с другими самыми крупными хищными динозаврами всех времен - дельтадромеусом (Deltadromeus) длиной до 13 метров и спинозавром (Spinosaurus) длиной до 16 метров и массой более 7 тонн. По оценкам ученых, их одновременное существование длилось около 20 миллионов лет.

"Возможно, это самое опасное место в истории планеты Земля. Место, в котором путешественник во времени не продержался бы долго", - сказал Низар Ибрахим - ведущий автор исследования.

Кроме того, в группе Кем-Кем в изобилии присутствовали хищные летающие и наземные рептилии. По словам соавтора Дэвида Мартилла из Университета Портсмута, многие из хищников полагались на обильные запасы рыбы.

"Это место было заполнено огромной рыбой, в том числе гигантскими целакантами и легкими рыбами. Например, целакант был, вероятно, в четыре или даже пять раз больше современных целакантообразных. Была еще огромная пресноводная акула по имени онхопристис с самой грозной из ростральных зубов - они похожи на колючие кинжалы, но зато красиво блестят. И эти огромные хищники питались этой гигантской рыбой и друг другом", - Дэвид Мартилл.

В группе Кем-Кем преобладали водные и субводные беспозвоночные и позвоночные (около 85 процентов всей известной фауны), почти все из которых были хищниками. Большинство позвоночных, за исключением птерозавров и динозавров, жили исключительно или преимущественно в водной среде. При этом, млекопитающие и птицы в Кем-Кем были чрезвычайно редки.

По оценкам авторов исследования, на Земле не существует сопоставимой современной наземной экосистемы с аналогичным уклоном в сторону крупных хищников.

Чтобы собрать огромные массивы данных и изображения окаменелостей, которые первоначально были включены в его докторскую диссертацию, Низар Ибрахим посетил коллекции Кем-Кем на нескольких континентах.

Авторы исследования отмечают, что это самое всеобъемлющее исследование данных по ископаемым позвоночным из Сахары с 1936 года, когда известный немецкий палеонтолог Эрнст Фрайхерр Штромер фон Райхенбах опубликовал свою последнюю крупную работу.