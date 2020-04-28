Британец заснял гигантское лох-несское чудовище

Житель Великобритании заявил, что снял на видео гигантское лох-несское чудовище,

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом передает Daily Mail.

По словам 55-летнего местного жителя, ему удалось снять Несси в заливе Уркварт в прошлую среду.

Мужчина утверждает, что увидел гигантского монстра, длина которого была около 9 метров. Он подчеркнул, что он заснял самое большое лох-несское чудовище, которое только удавалось заснять.

Опубликованное видео нечеткое, а сам "монстр" чем-то напоминает лодку.