https://news.day.az/unusual/1229188.html Британец заснял гигантское лох-несское чудовище - ВИДЕО
Британец заснял гигантское лох-несское чудовище - ВИДЕО
Житель Великобритании заявил, что снял на видео гигантское лох-несское чудовище,
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом передает Daily Mail.
По словам 55-летнего местного жителя, ему удалось снять Несси в заливе Уркварт в прошлую среду.
Мужчина утверждает, что увидел гигантского монстра, длина которого была около 9 метров. Он подчеркнул, что он заснял самое большое лох-несское чудовище, которое только удавалось заснять.
Опубликованное видео нечеткое, а сам "монстр" чем-то напоминает лодку.
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