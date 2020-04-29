Первая межзвездная комета "похудела" на 92 олимпийских бассейна

Орбитальная обсерватория Swift получила первые данные по количеству воды, которая испарялась с поверхности межзвездной кометы Борисова при ее сближении с Солнцем и попадала в ее хвост. За весь пролет через Солнечную систему хвост кометы потерял почти 230 млн л воды, пишет пресс-служба NASA со ссылкой на публикацию в The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комету Борисова сложно отнести к какому-либо известному классу подобных объектов Солнечной системы, но при этом степень различий между ними оказалась не такой большой, как можно подумать. Существуют кометы, у которых есть хотя бы одна такая же черта, как и у их "сестры" из межзвездной среды", - прокомментировал работу один из ее авторов, астроном из Гонконгского университета Цзэси Син.

Первую межзвездную комету 30 августа прошлого года открыл крымский астроном Геннадий Борисов. В его честь небесное тело назвали 2I\Borisov. Ученые считают, что по своим размерам и химическому составу эта комета мало чем отличается от других комет Солнечной системы. Сейчас она движется со скоростью около 30 км/с, также известно, что диаметр ее ядра составляет около километра, а сама комета содержит в себе много пыли и органики.

В начале декабря прошлого года она приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние - 305 млн км, а затем начала возвращаться в межзвездную среду. В отличие от первого подобного объекта, астероида Оумуамуа, астрономы открыли комету Борисова еще до того, как она успела сблизиться с Землей и Солнцем. Это дало ученым время на подготовку к тому, чтобы детально изучить ее с помощью наземных и космических телескопов.

Путешествие межзвездной кометы

С помощью инструментов орбитального телескопа Swift, которые работают в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, Син и ее коллеги получили первые данные по одному из самых главных свойств кометы - скорости испарения воды с ее поверхности по мере сближения с Солнцем.

Наблюдая за изменениями в спектре ультрафиолетового свечения кометы, астрономы смогли точно измерить, как изменилась концентрация молекул гидроксил-радикала, соединения водорода и кислорода. Эти соединения образуются, когда лучи Солнца разлагают молекулы воды. Замеры показали, что в момент максимального сближения с Солнцем комета Борисова каждую секунду теряла примерно 30 литров воды, что вполне типично для небесных тел подобных размеров.

В общей сложности комета потеряла около 230 млн л H2O, что сопоставимо по объему с 92 олимпийскими бассейнами. Подобные темпы потерь, как отмечают исследователи, говорят о том, что в процессе таяния участвовала примерно половина поверхности 2I/Borisov, минимальный диаметр которой для этого должен составлять примерно 0,75 км.

Что интересно, комета Борисова в уровне активности значительно превосходит все известные кометы Солнечной системы. Обычно в формировании газопылевого хвоста участвует лишь 5% их поверхности. Вместе с недавно открытыми странностями в химическом составе кометы это не позволяет причислить ее к любому известному классу подобных объектов, которые существуют внутри Солнечной системы, заключают ученые.