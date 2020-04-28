Названо самое опасное место на Земле за всю историю

Международная команда ученых-палеонтологов провела исследование и выявила самое опасное место за все время существования Земли. Об это сообщает Fox News со ссылкой на данные исследования в журнале ZooKeys, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экспертов, 100 миллионов лет назад излюбленным местом обитания свирепых хищников, включая летающих рептилий и крокодилоподобных охотников, была пустыня Сахара. Соответствующие заключения были сделаны на основе крупнейшего обзора ископаемых позвоночных в районе скальных образований на юго-востоке Марокко.

"Возможно, это было самое опасное место в истории планеты Земля, место, где путешественник во времени не будет жить очень долго", - сказал ведущий автор доктор Низар Ибрагим, доцент кафедры биологии в Университете Детройта Мерси и приглашенный исследователь из Университета Портсмута. По мнению доктора, исследование "дает представление об эпохе динозавров в Африке".

Ученые объясняют, что в те времена на месте скальных образований находилась обширная речная система, которая являлась источником рыбы для хищников. Они также отметили, что рыба, обитавшая в водоемах, была невероятных размеров. Именно в этом районе и были обнаружены окаменелости трех крупнейших хищных динозавров. В число находок входят такие крупные динозавры, как саблезубый кархародонтозавр длиной более восьми метров и хищный дельтадром.