Ученые создали биоробота из фрагмента спинного мозга крысы и искусственных мышц

Нейрофизиологи из США создали прототип "биоробота", подключив фрагмент спинного мозга крысы к искусственно выращенным мускулам, и научились им управлять. Описание их работы опубликовал научный журнал APL Bioengineering, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У традиционных роботов и киберпротезов есть множество проблем. Они не очень гибкие, мало совместимы с живой тканью, не могут чинить сами себя и разлагаться после завершения жизненного цикла. Природа уже нашла творческие решения для всех этих проблем. Воспользовавшись ее опытом, мы можем создавать все более сложных и полезных биороботов", - пишут ученые.

За последние десять лет нейрофизиологи и биоинженеры создали десятки различных киберпротезов, искусственных конечностей и органов чувств, которые можно подключать к головному или спинному мозгу человека и животных при помощи специальных систем, которые ученые называют "нейроинтерфейсами".

К примеру, в 2012 году медики впервые подключили к мозгу парализованной женщины кибернетическую руку, в результате чего она смогла самостоятельно выпить чашку кофе и выполнить некоторые другие действия. В 2016 году специалисты из американского Университета Дьюка подключили мозг пациента к роботизированной коляске, а год назад они вернули больному способность ходить при помощи специального стимулятора спинного мозга.