На Мадагаскаре нашли "безумного зверя" эпохи динозавров

Палеонтологи обнаружили останки древнего млекопитающего, которые ставят учёных в тупик своими многочисленными странностями. Зверь, прозванный безумным, происходит с древнего суперконтинета Гондвана, о млекопитающих которого до сих пор было известно крайне мало.

Находка поражает также своей полнотой: это почти полный сочленённый (!) скелет, сохранившийся в трёхмерном виде. Это огромная редкость для мезозойских млекопитающих.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Зверь с погибшего континента

Напомним, что суперконтинент Гондвана включал в себя нынешнюю Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, Аравию, Мадагаскар и Индостан. Остальная суша входила в суперконтинент Лавразия.

На обоих материках обитали и эволюционировали млекопитающие (они же звери), которые появились практически одновременно с динозаврами. Но о зверях Гондваны до сих пор было известно крайне мало.

И вот Мадагаскар преподнёс палеонтологам роскошный подарок. Это почти полный скелет крупного млекопитающего. К тому же он сохранился в сочленённом и трёхмерном виде. То и другое огромная редкость, так как обычно давление и подвижки вышележащих слоёв грунта отделяют кости друг от друга и превращают скелет в плоский, словно лежащий на столе, набор фрагментов.

Обнаруженный зверь жил 66-72 миллиона лет назад, в позднем меловом периоде, незадолго до окончательного вымирания динозавров. Он был классифицирован как принадлежащий к подотряду гондванотериев. Эта загадочная группа млекопитающих Гондваны до сих пор почти не была изучена. В распоряжении учёных были лишь зубы, фрагменты челюстей и один череп, найденный на Мадагаскаре в 2014 году.

Что ты за тварь?

Обнаруженное млекопитающее отнесли к новому роду и виду. Его назвали Adalatherium hui. Слово adalatherium образовано от слова adala, на местном языке означающего "безумный", и древнегреческого therium - "зверь".

И животное заслужило своё прозвище. Около десяти лет, предшествующих публикации статьи, палеонтологи пытались разгадать загадки таинственного обитателя Мадагаскара.

Возможно, увидев подобное существо в зоопарке, посетители не очень удивились бы. Оно отдалённо напомнило бы им барсука, бобра или капибару. Но строение скелета "безумного зверя" вызывает у учёных замешательство.

Необычен уже сам размер животного. Туловище этого создания достигало в длину примерно 35 сантиметров, в то время как подавляющее большинство мезозойских млекопитающих по габаритам были сравнимы с мышью.

Кроме того, у него было больше позвонков, чем у любого мезозойского зверя. Также у него очень странные конечности.

И всё же исследователи полагают, что странное создание могло рыть землю передними лапами, бегать и, возможно, передвигаться ещё каким-то образом.

По строению зубов A. hui и вовсе не похож ни на одно известное млекопитающее.

Отдельной баллады заслуживает череп "безумца". В нём больше отверстий (вероятно, служивших проходами для нервов и крупных кровеносных сосудов), чем у любого известного млекопитающего. Одно из них особенно большого размера и расположено на самом кончике морды, что опять-таки не встречается ни у каких изученных наукой зверей.

Необычен и нос фантастического создания.

Его носовая полость обладает удивительной мозаикой черт, некоторые из которых весьма стандартны для млекопитающих, но другие я не видел раньше никогда и ни у кого", - рассказывает соавтор статьи Джеймс Росси (James Rossie) из Университета Нью-Йорка в Стоуни-Брук.

Также в черепе A. hui есть крайне примитивная кость septomaxilla. Ранее считалось, что в эволюционной линии, ведущей к млекопитающим, она исчезла 100 миллионов (!) лет назад.

Как такое могло случиться?

Вероятно, значительной частью своих странностей "безумный зверь" обязан не принадлежностью к гондванотериям, а длительной эволюцией на острове. Мадагаскар откололся от полуострова Индостан и начал дрейф на север 88 миллионов лет назад. При этом 66 миллионов лет назад он всё ещё был слишком далёк от Африки, чтобы с континента на него переселялись крупные животные. То есть эволюционная линия A. hui 15-20 миллионов лет развивалась на острове, в изоляции от остального мира.

Биологи хорошо знают, какие причудливые создания порой получаются, когда эволюция работает в столь "сжатых" условиях. Даже на современном Мадагаскаре обитают животные, которых нет больше нигде в мире, например, лемуры и шипящие тараканы. А несколько тысячелетий назад там водились карликовые бегемоты и миниатюрные слоны.

Свою роль в своеобразии эволюции островных животных играет несколько факторов. Так, островная фауна обычно менее разнообразна, чем материковая, поэтому у животных меньше конкурентов и естественных врагов, чем на континенте (но и пищи тоже меньше).

Кроме того, естественный отбор - это статистический эффект, он работает тем лучше, чем больше популяция. В малых сообществах случайные колебания в распространённости тех или иных генов играют сравнимую, а то и большую роль, чем отбор. Поэтому странные признаки A. hui могли появиться из-за случайно закрепившихся в популяции мутаций, своего рода каприза эволюции.

В любом случае новая удивительная находка серьёзно расширяет представления биологов о разнообразии мезозойских млекопитающих.