Раскрыто тайное значение украшения Меган Маркл

Журналисты The Sun раскрыли тайное значение кулона супруги принца Гарри Меган Маркл: по их мнению, последняя носит его для защиты от сглаза и порчи. Свои наблюдения они описали в материале, опубликованном на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты изучили аксессуар, выбранный герцогиней Сассекской для видеозвонка, во время которого она общалась с клиенткой благотворительной организации, занимающейся трудоустройством нуждающихся безработных женщин. Запись появилась на сайте Smart Works, патроном которого является жена принца Гарри.

По информации издания, для разговора герцогиня выбрала подвеску лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенного голубым топазом. В описании товара на сайте производитель утверждает, что украшение "защитит владельца от негативной энергии". Стоимость позолоченного изделия составляет 135 фунтов стерлингов.