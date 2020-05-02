Точный гороскоп на субботу: День не слишком благоприятствует ответственным начинаниям

Сегодня гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же - способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.

Овен

Сегодня ситуация может заставить Овна отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно - о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Овну смириться. Поступившись чем-то сегодня, Овен не пожалеет - со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Овну точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Телец

Сегодня в гороскопе Тельца будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Телец будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Сегодня он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Телец не останется внакладе - благодарность окружающих поднимет Тельца и в чужих, и в собственных глазах.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ими! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Близнецами, пусть даже из самых благих побуждений. Самим же Близнецам будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: они способны выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Близнецам не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют им проявлять твердость, говоря окружающим "нет" и мешая им сесть себе на шею.

Рак

Сегодня день будет склонять Рака к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Раку легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Рак может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ему сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут - так будет надежней.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Льва приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей - в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке - Лев будет ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

Дева

Сегодня поведение Девы во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют ее запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Девой никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в ее гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Дева покажет гораздо больше того, на что она обычно способна!

Весы

Сегодня в жизни Весов возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Весам не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, "стрелка" на колготках, возникший на пустом месте спор... Все это и многое другое может ожидать Весы в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Весам меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что их окружает. Проявив организованность, Весы положат конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Скорпиону достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Скорпиона сегодняшний день, сделает все остальное: Скорпион получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа не советуют Стрельцу браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, - вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Стрельцу сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Стрельцу необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Козерог

Сегодня Козерог рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Козерогу сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Козерога сегодня как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предвещают Водолею отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Водолей способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху.

Рыбы

Сегодня отличительной чертой в гороскопе Рыб может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Рыбам сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Рыбы рискуют "зависнуть" или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня им необходимо сохранять хладнокровие. А лучше - избегать любых ответственных шагов.