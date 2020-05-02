Солнце оказалось необычно спокойным по сравнению с другими звездами

Астрономы проследили за колебаниями в яркости почти 400 солнцеподобных звезд и обнаружили, что уровень их вспышечной активности был значительно выше, чем у Солнца. Результаты их наблюдений опубликовал научный журнал Science, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы были очень удивлены, что большинство звезд, похожих на Солнце по свойствам и размерам, гораздо активнее, чем наше светило. При этом мы допускаем и то, что подобных различий на самом деле нет. В таком случае, в последние 9 тыс. лет наше светило было необычно "тихим", что теория вполне допускает", - прокомментировал результаты один из авторов исследования, астрофизик из Института изучения солнечной системы в Гёттингене (Германия) Александр Шапиро.

Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн оптического, теплового и рентгеновского излучения. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов.

Самая крупная солнечная вспышка в истории человечества произошла в 1859 году во время так называемого события Каррингтона. Оно выработало приблизительно 10 йоттаджоулей (10 в 25-й степени) энергии и в десятки раз превзошло метеорит, который уничтожил динозавров и морских рептилий в конце мезозоя.

Астрономов давно интересует то, как часто происходят подобные мощные вспышки на звездах, похожих на Солнце, а также на светилах другого типа, вокруг которых вращаются планеты, которые по размерам и свойствам похожи на Землю. Ответы на оба эти вопроса очень важны как для того, чтобы прогнозировать будущее человечества, так и для того, чтобы искать внеземную жизнь.

Вечный штиль на Солнце

Шапиро и его коллеги узнали о новой необычной и предположительно уникальной черте Солнца. Они наблюдали за колебаниями в яркости 369 далеких от нас звезд, за которыми постоянно следит орбитальная обсерватория GAIA или изучал в прошлом телескоп Kepler.

Флуктуации в яркости звезд, как объясняют ученые, показывают то, как много пятен есть на их поверхности в каждый конкретный момент времени. В свою очередь, их число на Солнце и других звездах напрямую связано с тем, насколько часто на их поверхности появляются вспышки и другие формы активности. Как правило, чем меньше пятен на поверхности светила, тем реже там возникают мощные вспышки и выбросы корональной материи.

Оказалось, что по сравнению со звездами схожих размеров и массы, за которыми Kepler и GAIA непрерывно наблюдали на протяжении примерно четырех лет, число пятен на Солнце почти не меняется. Для сравнения, яркость Солнца в среднем повышалась и снижалась на 0,07%, тогда как для большинства других звезд этот показатель был примерно в пять раз выше.

На практике это означает, что у Солнца значительно более спокойный характер, чем у других звезд схожих размеров, массы, температуры и яркости. Более того, анализ долей изотопов бериллия и углерода в годичных кольцах деревьев и в отложениях льда в Гренландии показывает, что Солнце ведет себя таким образом уже как минимум 9 тыс. лет.

С одной стороны, ученые допускают, что подобное затишье на Солнце лишь временное, хотя и долгосрочное явление по меркам человечества. При этом они не исключают и того, что оно может иметь и постоянный характер. Это предположение связано с тем, что магнитная активность солнцеподобных звезд должна резко снижаться в тот момент времени, когда скорость их вращения падает до определенной отметки и их недра резко перестраиваются.

Нечто похожее могло недавно произойти с Солнцем. Это объясняло бы и различия в частоте появления пятен по сравнению с другими звездами, а также то, почему в последние годы на нашем светиле наблюдается необычное даже по его меркам затишье, заключают авторы статьи.