Озоновый слой над Арктикой восстановился

Концентрация озона в стратосфере над Арктикой восстановилась до нормальных значений, сообщила официальный представитель отделения Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. В марте и апреле концентрация достигла минимальных значений за 9 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причиной тому стала комбинация факторов, как то: присутствие веществ, разрушающих озон и имеющих отношение к деятельности человека, а также очень низкая температура в стратосфере этой зимой. И если бы не Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, ситуация была бы намного хуже.

В апреле озоновая дыра закрылась, кульминацией чего стал приток богатого озоном воздуха из расположенных ниже слоев атмосферы.