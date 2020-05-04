Как вирусы получают свои названия

Скорее всего, в последнее время вам приходилось много читать о вирусах, и при этом вы, вероятно, обратили внимание на то, что унекоторых из них несколько названий - официальное научное название и неофициальное, так сказать, "народное". Однако, откуда они берутся? Что же, попробуем выяснить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, на сайте BBC Future можно найти информацию о том, что официальное научное название вируса устанавливается Международным комитетом по таксономии вирусов. Члены комитета выбирают его на основе предложений, поступающих от ученых, которые исследуют новый вирус с целью классификации на основе морфологии, то есть размера и формы, химической структуры и способа размножения.

В то же время, часто случается, что популярные названия начинают циркулировать в СМИ и социальных сетях еще до того, как вирус получает официальное наименование. Эти названия, обычно связанные со странами или регионами, где они появились, порой бывают спорными или даже оскорбительными. Вот несколько конкретных случаев.

CoV-2

Пандемия, которая в последнее время захлестнула почти весь мир и сейчас достигает пика в одной стране за другой, представляет собой распространение нового типа коронавируса (сначала его так и называли - "novelcoronavirus").

Вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань. В конечном итоге, научное сообщество присвоило ему официальное наименование "тяжелый острый респираторный синдром Коронавирус-2". Он также известен под именем SARS-CoV-2, которое отражает тот факт, что новый вирус является близким родственником вируса SARS, впервые обнаруженного в Азии в 2003 году.

Подобно SARS, CoV-2 вызывает заболевание, известное как COVID-19. Однако, часть наименования SARS была исключена из-за опасений вызвать панику. Таким образом, в конечном варианте официальное название выглядит как CoV-2.

Однако, к моменту его появления в официальных документах, в прессе получили широкое распространение всевозможные ненаучные названия, такие как "китайский вирус", или "уханьский грипп". Это отголоски не слишком давней и попахивающей расизмом традиции называть вирусы таким образом, что это, как пишется в заявлении ВОЗ, "оказывает негативное воздействие на страны, их экономику и народы".

H1N1

Как и CoV-2, грипп, который теперь широко известен под названием H1N1, на самом деле имеет гораздо более длинное название: A / California / 04/2009 (H1N1). Оно соответствует правилам ВОЗ, принятым в 1980 году, которые определяют наименование вируса в соответствии с типом носителя, местом происхождения, линией дифференцировки, годом выделения и типом белкового антигена.

Все это обозначается с помощью букв и цифр. Вот расшифровка: это обычный грипп типа А, впервые выявлен в Калифорнии, четвертый выявленный вирус данного типа, выделен в 2009 году, а характерные белки - гемагглютинин типа 1 и нейраминидаза типа 1.

Этот грипп также получил широкую известность подназванием "свиной грипп", так как он во многом похож на вирусы, которые обычно встречаются у свиней. Несмотря на то, что он не передавался людям при употреблении в пищу свинины, это название "создало серьезные проблемы для фермеров, которые столкнулись с резким снижением продаж из-за опасений по поводу вируса. Некоторые страны, в том числе Китай, Россия и Украина, даже запретили ввоз свинины из Мексики, где по некоторым подозрениям, заражение привело к смерти 150 человек.

MERS-CoV

Название этого коронавируса расшифровывается как "ближневосточный респираторный синдром". "Оно оказало непреднамеренное негативное воздействие, "заклеймив"некоторые страны или секторы экономики", - заявил в 2015году доктор Кейдзи Фукуда, помощник генерального директора ВОЗ, комментируя решение этой организации изменить стандарты наименования для вирусов.

Более конкретно, когда вирусы получают названия в честь того или иного места, это может привести к негативной реакции людей в отношении религиозных или этнических общин, создать барьеры для путешествий, торговли и бизнеса, а также привести к ненужному забою скота.

HIV (ВИЧ)

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает заболевание, печально известное как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), которым в настоящее время страдают 1,1 миллиона человек только в Соединенных Штатах.

Печальная история: когда ВИЧ впервые появился в восьмидесятые годы прошлого столетия, его ошибочно ассоциировали с гомосексуализмом и даже называли "иммунодефицитом геев", или GRID. Издание Pacific Standard отмечает, что это способствовало "распространению клеветы в отношении геев", которое продолжалось до тех пор, пока ученые не обнаруживали, что болезнь поражает также гетеросексуалов и больных гемофилией.

К сожалению, как пишет BBC Future, первоначальное название было не только оскорбительным, но оно также "возможно, препятствовало усилиям по контролю над распространением вируса со стороны Конгресса... потому что этот вопрос относили к "узкоспециальным проблемам прав и свобод". ВИЧ/СПИД является одним из заболеваний, которые начинались как эпидемия, а затем переросли в пандемию.

Птичий грипп

Вирусы, поражающие птиц, редко передаются человеку. Впрочем, существуют два вида птичьего гриппа, которые вызвали некоторую озабоченность. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, один из них впервые был обнаружен в Китае в 2013 году и получил наименование Asian H7N9, а если полностью - "птичий грипп азиатского происхождения А (H7N9).

Его характерные белки, как следует из наименования- гемагглютинин и нейраминидаза. Другой тип птичьего гриппа был впервые выявлен у людей в 1997 году и имел несколько рецидивов на протяжении последующих лет. Он носит название "азиатский высокопатогенный птичий грипп А (H5N1), или сокращенно HPAIА (H5N1).

Вирус Эбола

Когда этот особо опасный вирус впервые возник в Заире (ныне Демократическая республика Конго) в 1976 году. Исследователи из Центра профилактики и контроля заболеваний, которые искали подходящее наименование для этого вируса, сначала решили, что не могут с чистой совестью назвать его "в честь" маленького городка, где он был обнаружен, чтобы не создавать незаслуженную дурную славу жителям этого населенного пункта.

Они хотели дать ему наименование "Конго" по названию реки, протекающей недалеко от городка, но к тому времени уже существовал вирус геморрагической лихорадки "Крым-Конго". Поэтому было решено присвоить вирусу имя другой реки, Эбола.

Так пополнился список вирусов, названных в честь места происхождения, который включает вирус Западного Нила, обнаруженный в 1937 году, вирус Коксаки, обнаруженный в 1948 году (Коксаки - маленький городок в штате Нью-Йорк), вирус Марбург, обнаруженный в 1967 году (Марбург - город в Германии), вирус Хендра, выявленный в 1994 году (Хендра - пригород австралийского города Брисбена).

Норовирус

Этот вирус, который нередко называют кишечным или желудочным гриппом, также получил свое наименование от места, где был впервые обнаружен в 1968 году у группы школьников, страдавших от безудержной рвоты - Норуолк, штат Огайо.

Наименование "норовирус" в настоящее время используется как общий термин для группы родственных патогенов. Эта крайне неприятная кишечная инфекция является одним из многих заболеваний, которые очень легко предотвратить. Для этого достаточно просто тщательно мыть руки.