Когда деньги некуда девать: абсурдно дорогостоящие покупки знаменитостей

Не будет преувеличением сказать, что в жизни знаменитостей, кажется, есть все: власть, слава, влияние и богатство. Большинство из нас смотрят на них и мечтают стать похожими на них. Хотя многие знаменитости стали образцами для подражания, все же некоторые из них, кажется, теряют чувство меры, а с ним и здравомыслие, и тратят непристойные суммы денег на покупку материальных вещей, которые обычно им даже не очень нужны. И это в то время, когда по всему миру миллионы людей голодают, лишаются крова над головой или переживают другие ужасные жизненные ситуации.

Дэниел Рэдклифф - матрас за $17 000

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, многие люди в возрасте Дэниела (ему было 22 года, когда он купил этот матрас) обычно платят около $17 000 в год за аренду жилья, но опять же, они не играли Гарри Поттера. И, честно говоря, для пацана, который зарабатывал $320,000 к одиннадцати годам, это действительно скромная трата денег; в конце концов, все, чего он хочет - это хорошо выспаться ночью.

Майли Сайрус - наращивание волос за $24 000

Можно подумать, ей было это ОЧЕНЬ нужно!

Виктория Бекхэм - позолоченный мобильный телефон за $36 000

Женщина, которую все когда-то знали как Posh Spice (шикарная перчинка), потратила невероятную сумму на телефон, покрытый чистым 24-х каратным золотом, над которым поколдовал британский ювелир Стюарт Хьюз.

Леди Гага - детектор привидений за $50 000

Никто не отрицает, что эта леди, мягко говоря, уникальна, и если дорогой детектор призраков помогает ей чувствовать себя в безопасности в собственном доме, то, конечно же, она должна иметь его.

Стивен Спилберг - сани за $60 000

В 1982 году известный режиссер потратил невероятную сумму на реквизитные сани с надписью "Rosebud" из культового фильма Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" (1941 год). Он заявил, что считает фильм шедевром классики, и что эти сани являются своего рода символом качества в кинобизнесе.

Бейонсе и Джей Зи - кукла Барби за $80 000

Бейонсе и Джей Зи потратились на инкрустированную бриллиантами куклу Барби по случаю первого дня рождения их дочери Блю Айви в 2013 году. Сделанная на заказ кукла, как говорят, включает в себя 160 драгоценных камней, а также украшения из белого золота. Как заявила Бейонсе, она стремится привить своему ребенку соответствующие принципы и ценности.

Бейонсе - леггинсы за $100 000

Бейонсе всегда старалась показать миру, насколько она глубокомысленна и насколько ей небезразличны социально-экономические проблемы масс, особенно поддерживает она движение "Black Lives Matter", выступающее против насилия в отношении чернокожего населения. Однако, это не помешало ей потратить немыслимую сумму на леггинсы, чтобы продемонстрировать достоинства своей несравненной попы.

Майк Тайсон - два бенгальских тигра за $150 000

Майк Тайсон, который носит титул "самого плохого человека на планете", не может позволить себе купить просто каких-то котят или щенков, не так ли? Тигры - совсем другое дело!

Дженнифер Энистон тратит на косметику $140 000 (ежегодно)

Любимица Америки не экономит на красоте. Она тратит баснословные суммы на моделирование бровей, высококлассные частные йога-сессии, одобренные диетологами блюда и многочисленные косметические процедуры, чтобы всегда выглядеть потрясающе. Что ж, неплохо для девушки, которая известна всем благодаря телевизионной комедии!

Том Круз - домашний аппарат УЗИ за $200,000

Когда его бывшая жена Кэти Холмс была беременна их ребёнком, Том Круз решил сделать её беременность максимально комфортной, поэтому он купил ей домашний аппарат УЗИ, который она могла использовать в любое время. Жаль, что после их развода она уже не может пользоваться этим дорогим аппаратом.

Джей Зи - бутылки шампанского за $250 000

Jay Z знает, каково это - жить в крайней нищете. У него даже есть песня об этом. Однако, как только он добился успеха, он, кажется, забыл о том, что жизнь полна лишений. Одно из его любимых увлечений сейчас - спустить умопомрачительную сумму на несколько бутылок элитного шампанского "Арман де Бриньяк".