Новости, вселяющие надежду на победу над пандемией

Чтение новостей в наши дни сильно отдает мазохизмом. Это все равно, что добровольно подставить голову под удар боксера-тяжеловеса. Однако, есть немало новостей, которые показывают что на самом деле целая когорта очень умных и компетентных людей атакуют коронавирус со всех направлений и, представьте себе, демонстрируют вдохновляющие успехи.

Копеечные препараты-дженерики могут сокрушить пандемию

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, согласно утверждениям некоторых ученых, чтобы выиграть время, мы должны обратить большее внимание на лекарственные препараты, укрепляющие организм в целом (например, те, что заставляют кровеносные сосуды уменьшать выделение жидкости в легких), ане на те, что убивают сам вирус. Эта идея является непопулярной сразу по нескольким причинам. Первая и главная из них заключается в том, что речь идет о так называемых "дженериках" (дженерик- лекарственное средство, содержащее химическое вещество - активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-первоначальным разработчиком лекарства, прим. mixstuff), применение которых гораздо менее прибыльно для фармацевтических компаний. Однако, все большее число ученых высказывают мнение, что эта идея заслуживает внимания.

Колоссальный массив данных о ДНК брошен на борьбу с коронавирусом

Британский биобанк (биорепозиторий, в котором хранятся биологические образцы для использования в исследованиях) на протяжении последнего десятилетия отслеживает состояние здоровья полумиллиона добровольных помощников, отбирая у них образцы крови, мочи и слюны. В настоящее время в биобанк загружается вся информация, связанная с Covid 19, что превращает его, по словам руководителя исследований, в настоящую "золотую жилу для ученых".

Даже если мы не в состоянии проводить тестирование в национальных масштабах, ответы можно будет получить... в сточных водах

Более десятка исследовательских групп занимаются поиском РНК-вирусов в городских системах канализации. По количеству этих РНК можно будет судить о том, как много людей в том или ином населенном пункте инфицированы, не проводя массовое тестирование. Более того, постоянный мониторинг химического состава сточных вод может оказаться эффективным способом мгновенно получать информацию о появлении коронавируса в будущем.

Дочерняя компания корпорации Fujifilm разработала сверхбыстрый тест на коронавирус

Существующие в настоящее время тесты занимают от четырех до шести часов. Однако, 15 апреля появилась информация о том, что японская компания WakoPureChemicalCorp, филиал Fujifilm, выпустила комплекты для тестирования, позволяющие получить результат всего за два часа.

Европа справляется с коронавирусом

Число новых заболеваний снижается в Италии, Испании и в целом в Европе. В связи с этим правительства рассматривают возможность ослабить режим изоляции. Испания даже позволила некоторым компаниям в строительном секторе и тяжелом машиностроении вернуться к работе с 20 апреля.

Австралийские ученые завершают клинические испытания нескольких препаратов против Covid-19

В рамках клинических испытаний исследуется вопрос об эффективности существующих препаратов для лечения Covid-19, и эти испытания будут завершены уже в начале мая. Это стало возможным потому, что тестирование противовирусных препаратов занимает во много раз меньше времени, по сравнению с вакцинами.

Израильский метод лечения на основе стволовых клеток плаценты спас шесть из шести пациентов,находившихся в критическом состоянии

У четырех из них улучшились респираторные функции, а три уже близки к тому, чтобы вообще обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких. Следующий этап - многонациональные клинические испытания.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на применение процесса обеззараживания, который позволит повторно использовать защитные медицинские маски

Большинство масок предназначены для одноразового использования, поэтому речь идет об очень важном событии. Оборудование для обеззараживания имеется в 6300 американских клиниках, так что врачи смогут начать процесс немедленно. Это приведет к тому, что в США более 4 миллионов одноразовых масок получат новую жизнь, и дефицит этого товара, возможно, удастся, наконец, преодолеть

Умное зеркало помогает регулярно и правильно мыть руки

Интерактивное устройство MiazaMirror распознает руки пользователя и следит за тем, чтобы гигиенический протокол, принятый Всемирной организацией здравоохранения соблюдался неукоснительно. Неопубликованное исследование, которое провел изобретатель этого зеркала, показало, что 98 процентов пользователей устройства следуют протоколу ВОЗ, в то время как среди людей, использующих обычные зеркала, этот показатель составляет всего 43 процента.

На сегодняшний день в мире разрабатывается семьдесят вакцин против коронавируса, а три из них уже проходят клинические испытания.

Обычно на разработку вакцины уходит от 10 до 15 лет. Исследователи работают с невиданной скоростью, чтобы вакцина от Covid-19стала доступна уже в 2021 году.

ВОЗ подключила больницы в девяноста странах к международному клиническому испытанию четырех методов лечения

Цель Всемирной организации здравоохранения - сделать так, чтобы клиническое испытание, получившее название "Солидарность", прошло на 80 процентов быстрее, чем обычное рандомизированное испытание. Невиданный масштаб и охват работ обеспечивает беспрецедентную интенсивность генерирования и обработки поступающей информации.

Контейнеры для морских перевозок могут решить проблему нехватки палат интенсивной терапии

Группа, в которую входит более ста архитекторов и инженеров, под руководством профессора Массачусетского технологического института, работает над методом превращения грузовых контейнеров в палаты интенсивной терапии. Почему именно контейнеры? Они дешевы в серийном производстве и очень легко могут быть доставлены в любую "горячую точку" в самое кратчайшее время.