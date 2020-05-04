Важные мировые новости, которые вы могли пропустить из-за короновируса

Последнее время всеобщее внимание приковано к проделкам новорожденного вируса. Но жизнь остановилась не везде, и пока все сидят дома за здоровье, в мире происходят и другие события. Например:

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Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, 10 дней, 400 пожарных, 3 самолета, 3 вертолета и 538 тонн воды потребовалось, чтобы утихомирить разбушевавшийся пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. А для любителей возведя очи к небесам задавать вопрос "Почему?", на этот раз имеется официальный ответ "Потому что некий 27 летний гражданин Украины занимался разжиганием сухой травы "от скуки".

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Новые весточки о демократии в США. Трамп уволил генерального инспектора спецслужб США Майкла Аткинсона и генерального инспектора Пентагона Гленна Файна, людей, призванных присматривать за действующим правительством во избежание воровства бюджетных средств, а также мошенничества и злоупотребления властью устранили от власти, поскольку они "не испытывают должного пиетета ко главе государства".

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Патрульному кораблю ВМС Венесуэлы показалось, что круизный лайнер под флагом Португалии забрел в их территориальные воды, поэтому экипажу было приказано тотчас же проследовать в порт для выяснения обстоятельств. И поскольку приказ не был исполнен молниеносно, защитники начали таранить "нарушителя" в направлении берега. Пытаясь таким образом захватить вторгшийся корабль пограничники затопили свой собственный, а предназначенное для кругосветных путешествий и обладающее усиленным корпусом круизное судно не пострадало. Местные власти обозвали ситуацию "актом терроризма и пиратства" со стороны мирно дрейфовавшего лайнера соседей.

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Ледник, медленно, но верно, уползающий на север Норвегии, обнажил горный перевал, где археологи обнаружили целых ворох вещей, принадлежавших викингам. Тысячу лет лед оберегал секреты викингов: стрелы, кожаную обувь, вязаные варежки и многое другое. Археологи в восторге заявляют, что если взять все эти предметы и сложить вместе, то можно написать не одну историческую книгу. Более подробная информация - скоро на полках книжных магазинов.

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В Эстонии полиция при сотрудничестве с ФБР задержали предводителя международной нацистской организации, призывающего к уничтожению всех и вся. Им оказался 13-летний мальчик, известный спецслужбам и своим соратникам под кличкой "Командир". Теперь радикалам придется искать себе совершеннолетнего главнокомандующего.

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Каждый, кому про баскетбол известно только то, что в эту игру играли Майкл Джордан и Шакила ОНилл, может запомнить и имя погибшего в начале 2020 года в авиакатастрофе Коби Брайанта, посмертно введенного в зал славы баскетбола, и приз имени которого учредила женская национальная баскетбольная ассоциация.

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Пока одни изобретают вирусы и средства борьбы с ними, другие ученые выуживают из недр подводных чудищ невиданных. Теперь ответом на вопрос в кроссворде о самом длинном животном будет "сифонофор", обнаруженный на побережье Австралии. 50-тиметровое существо представляет собой организм живущий колонией наподобие кораллов. И поскольку обнаружено оно у берегов Австралии, скорее всего, является ядовитым.

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Еще одним островком земли обетованной для геев, лесбиянок и прочих недовольных своей природной половой принадлежностью стал штат Вирджиния, где 11 апреля 2020 года был подписан закон, запрещающий дискриминацию вышеозначенных человекоособей при съеме жилья, приеме на работу и выдаче кредитов. Весьма ироничный политический ход для южного штата, где до сир пор функционирует "Ку-Клус-Клан".

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В Южной Корее отношение к нарушителям закона о сексуальном насилии становится таким же, как к убийцам. 2,7 млн. людей подписали петицию о том, чтобы имя арестованного главаря распространяющего порно-видео со сценами жестокости Чо Джо-бина стало известным широкой публике.

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Ученые разработали бактериальный энзим, способный расщепить тонну пластиковых бутылок на 90% за 10 часов на химические составляющие. Технология принципиально нова, поскольку на данный момент из переработанного пластика пока что научились делать только одежду и ковры.

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Роботами-пылесосами никого не удивишь, кроме котов. Но ученым удалось создать крохотных роботов и заставить работать в медицине. Созданные не из пластика и металла, но из клеток головастиков, некоторые модели ксеноботов имеют сходство со снегоуборочными комбайнами, и ученые планируют приспособить их для прочистки закупоренных артерий.

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В НАСА уже получили финансирование для создания гигантского телескопа из кратера диаметром 3-5 км на темной стороне Луны, чтобы радиоизлучение Земли не создавало помех для телескопирования космоса. Для проведения первичных технических работ на Луну отправятся роботы. И если тюнинг удастся, то Луна станет похожа на Звезду Смерти.