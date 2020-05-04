Трагедии на съёмочной площадке

Люди любят смотреть фильмы. Что может быть лучше эпической истории на большом экране, особенно если у тебя в руке стакан попкорна. Но за кулисами съёмок порой происходят настоящие трагедии. Актёры и дублёры получают травмы и психические расстройства, и даже гибнут, когда слишком увлечённые съёмкой режиссёры забывают позаботиться о безопасности.

Нападение акулы

Многие режиссёры стесняются своих ранних работ. Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, режиссёр "Белой собаки" и "Большой красной единицы" Сэмюэл Фуллер мечтал о том, чтобы не иметь ничего общего с фильмом "Акула!", вышедшим в 1969 году, и даже просил удалить его имя из титров. Однако его смущало вовсе не качество фильма. Фильм с Бёртом Рейнольдсом в главной роли стоил жизни дублёру Хосе Марко.

Во время съёмок сцены борьбы Марко с тупорылой акулой другая, белая акула вырвалась из сети, установленной в открытой воде, и также напала на Марко, вспоров ему живот. Другие члены команды сумели отогнать большую белую акулу, но рана оказалась смертельной. Что самое отвратительное, продюсеры сменили название фильма с нейтрального "Кейн" на "Акула!" и использовали информацию о гибели дублёра для рекламы фильма.

Пилот-дублёр гибнет в результате крушения самолёта

Фильм "Полёт феникса" с Джимми Стюартом вовсе не был плох, и даже номинировался на Оскар. Однако провалился в прокате, несмотря на звёздный состав и сценарий по книге-бестселлеру.

И тем не менее, низкие сборы стали самой малой из проблем, свалившихся на голову продюсеров. Главной же оказалась гибель 61-летнего дублёра Пола Манца. Режиссёр Роберт Олдрич хотел переснять эпизод, где Манц сажает "Феникс" среди дюн. Но самолёт слишком сильно зацепил одну из дюн, фюзеляж развалился, и нос самолёта уткнулся в землю под острым углом, убив Манца на месте. Второй находившийся в кабине дублёр, Бобби Роуз, получил переломы плеча и таза. Камера запечатлела трагедию, и видео до сих пор доступно онлайн.

Светильник едва не убил актёра

Работа в декорациях фильма ужасов способна пощекотать нервы даже видавшим виды сотрудникам съёмочной команды. Режиссёр фильма "Проклятие Аннабель" утверждал, что во время съёмок произошло как минимум два сверхъестественных события.

Одно из этих событий - на пыльном окне комнаты, где снимался эпизод, появился отпечаток лапы с тремя когтями - как раз такой, какой была лапа у демона из фильма.

Второй случай оказался намного страшнее. Во время съёмок в декорациях жилого здания в кадре появлялся демон. И вот, когда в кадр вошёл актёр, игравший уборщика, ему на голову свалилась тяжёлая люстра. Но самое страшное, что по сценарию уборщик должен был погибнуть от лап демона на этом самом месте!

Дублёра парализовало после ошибочного исполнения трюка

Дэвид Холмс дублировал Дэниела Рэдклиффа в фильмах о Гарри Поттере. Трагедия случилась во время работы над шестым из фильмов. Холмс репетировал трюк, где его резко отбрасывает к стене. Однако что-то пошло не так, и он сломал позвоночник.

Холмс полгода провёл в больнице и столько же в реабилитационном центре, однако остался парализован на всю жизнь. Рэдклифф помогал другу оплачивать медицинские счета, организуя благотворительные вечеринки. Позже Холмс организовал собственную продюсерскую компанию вместе с двумя такими же парализованными друзьями.