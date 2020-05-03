Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

Астролог Варвара Левская дала прогноз на воскресенье, 3 мая 2020 года. День обещает быть насыщен различными событиями у кого-то в рабочей сфере, у кого-то в любовной. В любом случае - скучно не будет.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Овна

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сегодня вам будет даваться все очень просто и легко, поэтому старайтесь больше планировать. Удачными будут переговоры и различные сделки связанные с недвижимостью и ремонтом. Не давайте никому деньги в долг.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Тельца

Постарайтесь контролировать свои эмоции и действия, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими. А вторую половину дня посвятите себе и занятиям, которые делают вас счастливым человеком.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Близнецов

Займитесь сегодня теми делами, которые доставляют удовольствие. Избегайте конфликтов и выяснения отношений, не пытайтесь никого ни в чем переубедить, просто делайте хорошо свою работу. Вечер уделите себе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Рака

Не все, что вы запланировали на сегодня будет успешно реализовано, поэтому хорошо будет иметь под рукой запасной план. Отношения с любимым человеком могут дать слабинку - не ищите виноватых, это только спровоцирует ссору. Вечер лучше проведите в уединении.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Льва

Уделите больше внимания своим родным и близким. Мало того, что вы доставите им удовольствие своей заботой, так и сами получите от этого приятные эмоции. Следите за своими финансами и не давайте деньги в долг.

Дева (22 августа - 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Девы

Избегайте сегодня больших и шумных компаний и не давайте никому обещаний, которых не сможете выполнить. При этом стоит уделить внимание самообучению - сегодня информация будет даваться вам легко.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Весов

Чтобы избежать агрессии и косых взглядов в свою сторону, старайтесь держать себя в руках и контролировать эмоции. Уделите лучше время своим увлечениям, хобби - это зарядит вас положительной энергией и приятными эмоциями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Скорпиона

Между вами и вашим любимым человеком может произойти сегодня ссора. Старайтесь минимизировать последствия, просто перестав критиковать своего партнера и учить его жизни. Лучше займитесь собой и научитесь медитировать, чтобы обрести для себя новый способ расслабления.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Стрельца

Благоприятный день, чтобы заняться делами, которые не потребуют от вас сильных энергетических затрат. Сегодня отлично будет прогуляться, можно смело отправляться на шопинг и заниматься оздоровительными практиками.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Козерога

Будете чувствовать себя сегодня сильными и даже всемогущими, станете душой любой компании и сможете влиять на всех позитивным настроением. Вечером обязательно устройте любимому человеку романтическое свидание.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Водолея

Будьте сегодня более внимательными к чувствам других людей, контролируйте эмоции и слова. Новых знакомств также лучше опасаться или просто не доверяться человеку, которого видите в первый раз.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2020 года, для Рыб

Встречи с родственниками и друзьями будут плодотворными и полезными. Таким образом сможете наполнить себя положительными эмоциями и энергией. Небольшое путешествие пойдет вам на пользу. Вечером получите сюрприз от любимого человека.