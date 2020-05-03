Катастрофу глобального масштаба показали из космоса

На полюсах Земли ежегодно исчезают миллионы тонн льда, что приводит к повышению уровня Мирового океана.

Соответствующее видео было опубликовано на сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На ролике показали изменение ледового покрытия Земли на протяжении последних 16 лет с использованием данных со спутника ICESat-2.

Этот спутник использует лазерный высотомер, посылающий на Землю импульс с частотой 10 килогерц. Так, в период с 2003 по 2019 годы потери льда на западной части Антарктиды привели к повышению уровня мора на 14 миллиметров.

Это немного меньше трети от общего уровня подъема воды, наблюдаемого в мировых океанах. При этом в восточной части, наоборот, наблюдался рост ледников.

Всего из-за глобального потепления в Гренландии ежегодно исчезает около 200 миллионов тонн льда, а в Антарктиде - 118 миллионов тонн.