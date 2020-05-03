Раскрыто условие появления внеземных цивилизаций

Ученые выяснили, что гигантские эллиптические галактики менее подходят для появления развитых технологических цивилизаций, чем спиральные галактики наподобие Млечного Пути. Результаты научной работы, раскрывающие условия появления внеземного разума, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выводы исследователей противоречат статье, опубликованной в 2015 году, согласно которой вероятность возникновения технологически развитых цивилизаций возникает в крупных эллиптических галактиках в 10 тысяч раз чаще, чем в аналогах Млечного Пути. Это связано с большим количеством звезд и редкостью таких потенциально смертоносных катастрофических событий, как сверхновые.

Однако тот факт, что человечество не живет в эллиптической галактике, противоречит принципу заурядности, согласно которому при отсутствии доказательств обратного свойства какого-то объекта следует считать типичным для его класса. Согласно авторам нового исследования, эллиптические галактики не могут быть подходящими для развития жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали в прошлом, когда были квазарами.

Излучение было настолько сильным, что оно стерилизовало любые потенциально обитаемые планеты в галактике, а также повлияло на скорость звездообразования, то есть формирование новых звезд и планет почти полностью прекратилось.