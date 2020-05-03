Ученые назвали условие появления внеземных цивилизаций
Ученые установили, что гигантские эллиптические галактики менее подходят для появления развитых технологических цивилизаций, чем спиральные галактики, подобные Млечному Пути.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, результаты научной работы опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Отмечается, что выводы исследователей противоречат статье 2015 года, в которой специалисты считают вероятность возникновения технологически развитых цивилизаций в крупных эллиптических галактиках в 10 тысяч раз выше, чем в аналогах Млечного Пути. Это было связано с большим количеством звезд и редкостью смертоносных катастрофических событий, как сверхновые.
Авторы нового исследования полагают, что в эллиптических галактиках не могут быть подходящие условия для развития жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали, когда были квазарами.
Излучение было таким сильным, что оно смогло "стерилизовать" любые потенциально обитаемые планеты в галактике и повлиять на скорость звездообразования. В результате формирование новых звезд и планет почти полностью прекратилось.
Ранее сообщили о том, что астрономы нашли планету размером с три Юпитера.
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