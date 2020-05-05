Ученые с помощью искусственного интеллекта освоили раннюю диагностику глаукомы
Британские ученые помощью искусственного интеллекта (ИИ) разработали тест на раннее выявление глаукомы, который позволяет начать лечение за полтора года до появления первых симптомов этого деструктивного заболевания. Результаты оригинальной работы опубликованы в последнем выпуске британского научного журнала Expert Review of Molecular Diagnostics, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Группа медиков из Института офтальмологии Лондонского королевского колледжа и Западного глазного госпиталя Королевского колледжа здравоохранения под руководством профессора Франческа Кордейро задействовала в выявлении ранних признаков глаукомы комплекс "умных" гаджетов, которые по слабым флуоресцентным отблескам в пораженных клетках сетчатки глаза человека научились находить первые признаки этого заболевания.
Метод под названием DARC
"Мои коллеги разработали методику быстрой, автоматизированной и очень чувствительной ранней диагностики глаукомы, - рассказал Кордейро. - Более того, на основании собранной информации с помощью ИИ мы можем спрогнозировать течение заболевания, сроки деградации сетчатки глаза, а также определить риск развития слепоты".
Методика, разработанная учеными, получила название DARC (Detection of Apoptosing Retinal Cells).
В ходе теста в кровь пациента вводится флюоресцентная жидкость, которая, попадая в сетчатку глаза, позволяет судить, здоровая она или нет, отмечают исследователи. Больная, запрограммированная на смерть клетка аккумулирует флюоресцентную жидкость, что дает возможность по яркости свечения с помощью ИИ оценить ее жизнеспособность и долголетие.
При обследовании 60-ти человек (20 - с диагнозом глаукома и 40 здоровых людей) проводилось сканирование сетчатки после введения контрастного вещества.
Ученым удалось спрогнозировать развитие глаукомы примерно у трети здоровых людей за 18 месяцев до обнаружения патологии привычными диагностическими средствами.
Кордеро считает полученный результат "весьма многообещающим". "Ранняя диагностика позволяет быстро назначать лечение и не доводить до деструкции клетки сетчатки", - убежден он.
Широкое поле применения
"Мы уверены, что ранняя диагностика глаукомы получит широкое распространение и, более того, данная методика может быть применена и при других деструктивных заболевания", - уверен соавтор исследования, доктор Эдуардо Нормандо.
Исследователи считают, что подобная методика может быть задействована при ранней диагностике таких нейродегенеративных заболеваний как деменция, рассеянный склероз, миодистрофия и др.
С учетом распространения пандемии COVID-19 ученые уверены, что подобные тесты найдут свое применение при легочных деструктивных заболеваниях, других патологиях, вызывающих легочную недостаточность.
Плата за издержки цивилизации
"Глаукома - одна из первопричин развития слепоты у человека", - напоминает профессор Кордейро. По его словам, повышение внутриглазного давления и гибель клеток сетчатки превратились в "бич современного мира, поскольку люди находятся в постоянном стрессе, получая основную часть информации глазами".
В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире больны глаукомой более 60 млн человек. По подсчетам специалистов организации, к 2040 году их число удвоится.
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