В сети показали новый автомобиль Alfa Romeo

В сети показали эскизы имиджевой двухдверной Alfa Romeo Barchetta.

Об этом сообщает Motor, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Рендеры создали в нидерландской студии Ugur Sahin Design. Экстремальный родстер Alfa Romeo Barchetta получил узнаваемым облик. Двухдверный суперкар изображен с узкими трехсегментными фарами, а также фирменными колесами-барабанами.

Сидения автомобиля отделены друг от друга перегородками. Авто получило массивные обтекатели и сдвоенные выхлопные патрубки, размещенные вертикально друг над другом.

Изображение четырехлистников на передних крыльях, дает возможность предположить что суперкар получил как минимум мотор V6 с турбонаддувом.

Alfa Romeo решила сосредоточиться на усилении позиций в массовых сегментах, поэтому воплощать суперкар в жизнь пока не собирается.