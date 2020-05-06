Точный гороскоп на среду: Не лучшее время для активных видов спорта, особенно травматических и экстремальных

Сегодня гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Звезды подсказывают, что это не лучшее время для активных видов спорта, особенно травматических и экстремальных. Зато простая прогулка на свежем воздухе, пусть даже рядом с домом, а уж тем более на природе, доставит вам огромное удовольствие. Сегодня - день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.

Овен

Сегодня у Овна есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Овну энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Телец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Тельцу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Тельцу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Тельца немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Близнецы

Сегодня в общении с людьми у Близнецов возможны любые крайности! Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Близнецов с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Близнецам стоит поискать в общении золотую середину!

Рак

Сегодня - отличный день, который подарит Раку заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Раку достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Рака в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Лев

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Льву посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Льву умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Лев одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Дева

Сегодня тяга Девы к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Девы может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ней рядом, Дева способна подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ней в спор: сегодня Дева может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Весы

Сегодня Весы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Весы сегодня способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Весы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Скорпион

Сегодня Скорпион способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Скорпион может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Скорпиону надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Стрелец столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды гороскопа советуют Стрельцу поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Стрелец почувствует себя намного счастливее!

Козерог

Сегодня гороскоп Козерога благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Козерог может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Козерога к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Козерога сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предвещают Водолею день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Водолей может сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Водолея сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Рыбы

Сегодня Рыбы могут почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет их душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Рыб будет вершиться несправедливость, они готовы ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.