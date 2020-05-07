Точный гороскоп на четверг: День, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными

Сегодня по гороскопу день, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Обычно бывает наоборот, и непродуманные действия куда чаще приводят к ошибкам, чем к достижению поставленных целей. Однако в этот день звезды наделяют такими качествами, как острый ум, железная хватка и невероятно мощная интуиция, которой вполне можно доверять. Так что если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.

Овен

Сегодня Овна ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Овен будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Овна, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Овну следует опасаться препятствий, напротив - сегодня именно они заставляют его бороться и побеждать!

Телец

Сегодня Тельцу в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Тельцу следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Телец поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, "от и до", досадуя о малейшей ошибке! Близнецы же сегодня будут настроены так, что любая неправильность способна лишить их душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Рак

Сегодня события благоприятствуют Раку, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня - это отношения с окружающими: Рак может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Рак будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Раку стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Лев

Сегодня день Льва обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Льву мощный заряд позитивной энергии. Если же между Львом и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Льву можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Дева

Сегодня Дева способна демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают ее от поспешных поступков и решений. День склоняет Деву к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Деве сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: "Семь раз отрежь", то есть "отмерь"...

Весы

Сегодня Весы имеют шанс почувствовать себя на коне! День наделяет их такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться им легко. Сегодня Весы способны разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Их планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только их собственных дел, но и проблем окружающих - Весы сегодня охотно проявят широту души и помогут тому, кто к ним обратится за помощью.

Скорпион

Сегодня день дарит Скорпиону огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него - не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Скорпиона не сидеть дома - ведь под лежачий камень вода не течет - а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Скорпион способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, "не хочу" - вот причина, "не могу" - лишь предлог.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа склоняют Стрельца к тому, чтобы провести этот день в тишине - и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Стрельцу достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Стрельцу заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Козерог

Сегодня - замечательный день, когда чувства Козерога будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Козерогу сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, - вас ждет море радости, искренности и любви!

Водолей

Сегодня - отличный день для того, чтобы Водолей занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Водолей сегодня сделает уверенный шаг вперед. Единственное "но": в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих - в плане ответственности и дисциплины им до Водолея сегодня как до Луны далеко.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть шанс убедиться в справедливости пословицы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Рыб удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Рыбам приятный сюрприз!