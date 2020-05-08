Эксперты рассказали, в каком случае риск заражения коронавирусом минимален

Заразиться коронавирусом дома практически невозможно, риск "принести" вирус из магазина также минимален, если соблюдать все правила профилактики. Об этом ТАСС сообщили вирусологи, передает Day.Az.

"Мне это, [возможность заражения коронавирусом дома], кажется практически невероятным. Вирус не может переносить просто воздух, он переносится на мельчайших капельках воды. Когда эти капельки высыхают, вирус очень быстро погибает. Есть исследования, когда вирус находили в пыли на большом расстоянии от людей, но в этих исследованиях находили не сам вирус, а его нуклеиновую кислоту, его геном", - сказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, вирус вне организма человека крайне неустойчив. Однако, отмечает он, несколько сценариев попадания вируса в дом в период самоизоляции существуют. "Можно представить какой-то сценарий, когда в дом попадают зараженные продукты, например, немытые фрукты. Если человек пошел в магазин и подышал на продукты, то вируса так мало, что вероятность заражения крайне низкая. Если человек покашлял в руку и пошел выбирать фрукты, конечно, фрукты лучше помыть", - поясняет Лукашев.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что вирус дольше всего сохраняется на пластике и инертных металлах, в частности, на нержавейке. Степень риска заражения в таких случаях зависит от иммунитета человека. "Вопрос в его активности, так как количества вирусных единиц может быть недостаточно, чтобы пробить иммунитет. Если иммунитет низкий, вероятность выше, но если человек использует определенные средства защиты: соблюдает дистанцию, носит маску, моет руки, не прикасается к лицу, то риск минимален", - объясняет вирусолог.

Правила шопинга в пандемию

По мнению Лукашева, необходимости мыть все фрукты и овощи, принесенные из магазина, нет. "У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100% защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95%, чтобы заболевание перестало распространяться. Тут не нужно доходить до паранойи. Если вы очень боитесь заразиться от продуктов, то можете протереть их тряпочкой", - советует вирусолог.

Тимаков, в свою очередь, советует соблюдать четыре правила во время похода за продуктами, чтобы снизить риск заражения в магазинах до минимума - надевать маску, соблюдать дистанцию, не прикасаться к лицу и мыть руки. Перчатками, по его словам, можно пренебречь, так как они не являются панацеей в защите.