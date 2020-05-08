Точный гороскоп на пятницу: День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину

Сегодня гороскоп обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут. Если вы не работаете, сегодня прекрасный день для того, чтобы провести его за разгадыванием кроссвордов или просмотром образовательных программ. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг - продуктивным.

Овен

Сегодня залог успеха Овна в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Овну не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Овну сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Телец

Сегодня Телец может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Телец же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры - сегодня желание Тельца доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Тельца: если его интеллектуальное превосходство признают, Телец будет полностью удовлетворен.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны испытывать неуверенность во всем, за что они берутся, и это не лучшим образом отразится на их делах. Даже если все идет гладко, Близнецы способны испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Близнецам сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Рак

Сегодня у Рака будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Рак может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Раку не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Лев

Сегодня Лев сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Льву не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Дева

Сегодня есть большая вероятность того, что Дева захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в ней хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Девы об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ей не обойтись. Близким Девы повезет, если она ограничится лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом она вполне способна затеять и капитальный ремонт.

Весы

Сегодня душа Весов будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для них станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Весы такового не найдут, звезды гороскопа обещают, что сегодня они все равно реализуют свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Весы способны свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Весы настроены спорить до хрипоты, но важен им будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Скорпион

Сегодняшний день Скорпиону стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Скорпиону успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Скорпиона сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Стрелец

Сегодня - день, когда Стрелец может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Стрелец захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Стрельцу особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Козерог боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Козерог поймет, что зашел не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Водолей будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Водолей может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Водолею.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями - день склоняет их к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенные Рыбы сегодня могут смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, они получат ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Рыбам они уже известны, осталось признаться в этом себе.