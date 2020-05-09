Опровергнут популярный миф о динозаврах

Ученые Висконсинского университета в США пришли к выводу, что велоцирапторы и родственные динозавры не охотились скоординированными стаями. Миф о том, что эти рептилии прибегали к групповой охоте подобно волкам, стал популярным благодаря фильму "Парк Юрского периода" 1993 года. Статья исследователей опубликована в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые идею о стайной охоте небольших хищных динозавров предложил палеонтолог Джон Остром (John Ostrom) из Йельского университета, однако доказательства в пользу этой гипотезы слабы. Недавно исследователи выдвинули другую гипотезу, что поведение велоцирапторов могло быть похожим на поведение комодских варанов, которые могли охотиться на одно и то же животное, но кооперация животных сильно ограничена.

В новом исследовании ученые предположили, что существует корреляция между стайной охотой и рационом животных по мере их роста. У комодских варанов детеныши, которые могут быть съедены взрослыми ящерицами, укрываются на деревьях, где находят пищу, недоступную для их родителей. У животных, охотящихся стаей, нет таких различий в рационе. Чтобы определить, характерно ли то же самое для хищных динозавров, палеонтологи изучили окаменевшие зубы взрослых дейнонихов и их детенышей, живших на территории Северной Америки 108-115 миллионов лет назад.

Результаты анализа стабильных изотопов углерода и кислорода позволили исследователям определить источники пищи и воды. Оказалось, что зубы маленьких и взрослых динозавров имели органические следы разного изотопного состава, то есть рацион питания у детенышей отличался от пищи их родителей. Это нехарактерно для животных, практикующих стайную охоту, и ученые считают, что дейнонихи и родственные им велоцирапторы на самом деле не охотились группами.