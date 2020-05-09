Точный гороскоп на субботу: Едва ли удастся спрятаться от проблем

Сегодня звезды гороскопа предупреждают, что вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение. Главное - не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих. В таких выяснениях сегодня есть риск зайти слишком далеко.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Овну сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Овен почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Овен сегодня может освободиться и от чего-нибудь еще - к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Телец

Сегодня в отношениях с людьми многое может раздражать Тельца, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Телец захочет докопаться до истины - в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сегодня сосредоточиться на делах, в которых Телец все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги - есть вероятность ошибиться. Возможно, у них мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Близнецы не обладают достаточной решимостью - они могут колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Близнецам надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения - со временем это им пригодится.

Рак

Сегодня в Раке может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Рак может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Лев

Сегодня Лев способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Последовав этому совету, Лев сегодня может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Дева

Сегодня Дева будет склонна говорить то, что думает, прямо в лицо! И ей будет что сказать, ведь день наделяет ее способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Деве решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Деве сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Весы

Сегодня Весам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Весы ни делали, им следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет - отлично. Гораздо хуже, если Весы не заметят опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня - Весам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Скорпион

Сегодня Скорпиону следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Скорпион рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Скорпиона, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Скорпиону следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет строг, но справедлив, - по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Стрельца. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Козерог

Сегодня у Козерога есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Козерог будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Козерога сегодня способна творить чудеса, она - его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Водолей

Сегодня гороскоп дает Водолею шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть - логические размышления самого Водолея. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Водолею стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут педантичными и внимательными, как никогда! От их пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Рыбам отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, - к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими им сегодня нелегко найти общий язык - Рыбы будут настолько погружены в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора им будет нелегко.