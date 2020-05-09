Новое открытие: учёные опять не знают, откуда взялась Луна
Новые данные поставили под вопрос самую популярную теорию возникновения Луны. На естественном спутнике Земли оказалось слишком много углерода, чтобы Селена могла образоваться из раскалённого облака.
Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Согласно популярной среди специалистов теории образования Луны, более четырёх миллиардов лет назад в Землю врезалась планета Тейя. Из-за колоссального удара огромные массы материи были выброшены в космос в виде газа и раскалённой пыли. Часть этого вещества выпала обратно на нашу планету, а из оставшегося материала со временем сформировалась Луна.
Эта теория увязывает между собой множество фактов. В их числе значительный наклон земной оси (он может быть следствием того самого удара) и химический состав лунных пород, привезённых на Землю астронавтами. Но теперь астрономы получили данные, которые очень трудно объяснить в рамках этой модели.
Речь идёт о потоке ионов углерода, измеренном японским орбитальным аппаратом KAGUYA за полтора года. Учёные обнаружили, что почти вся поверхность Селены источает эти частицы. В среднем с квадратного сантиметра в космос отправляется 50 тысяч ионов в секунду. Это значительно больше, чем можно было ожидать, даже учитывая, что часть углерода прибывает на Луну с солнечным ветром и микрометеоритами.
К тому же базальтовые равнины извергают больше углерода, чем гористые регионы. Это тоже говорит о том, что элемент имеет местное происхождение: покрытые застывшей лавой низменности сравнительно молоды и ещё не успели растерять свои углеродные запасы.
Но ведь самые распространённые соединения углерода (такие как карбонаты) не выдерживают высокой температуры. Они разлагаются, выпуская углерод в окружающую среду в виде углекислого газа, который навеки рассеивается в пространстве.
Как же на Луне, образовавшейся из раскалённого облако, могли образоваться значительные запасы этого летучего элемента? Ответа пока нет.
Впрочем, не исключено, что его найдут, и версию о столкновении с Тейей всё-таки не придётся сдавать в утиль. Ведь ранее исследователи объяснили, как небесное тело сохранило немалое количество воды. А если не получится, то вопрос о природе ночного светила придётся ставить заново.
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