Точный гороскоп на воскресенье: Спокойный, гармоничный душевный настрой

Гороскоп на сегодня обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой - возможно, в этом состоянии вам и не захочется заниматься ни работой, ни домашними делами, зато это состояние склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще - получению удовольствия от жизни. Если ситуация позволяет, не противьтесь этому расслабляющему импульсу, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.

Овен

Сегодня ситуация может потребовать от Овна проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Овну придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Овен обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Телец

Сегодня звезды дарят Тельцу гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Тельцу будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Тельца, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Тельца не составит труда сразить всех своим обаянием.

Близнецы

Сегодня залогом успеха для Близнецов является осторожность. День не наделяет их ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Близнецов инициативу, воспользуется их неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Близнецам необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют их втянуть.

Рак

Сегодня гороскоп обещает Раку прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Рака на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одинокому Раку приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Рака есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Лев

Сегодня Льву не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Льва из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Льву сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Дева

Сегодня Дева будет отличным оратором: для нее не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Девы будет заразительным, и пусть она порой склонна преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Сегодня идеи Девы будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Весы

Сегодня в голову Весов могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у них с практичностью, благодаря чему воздушные замки Весов могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Весов в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Скорпион

Сегодня день Скорпиона переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Скорпиона, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Скорпион сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Стрелец

Сегодня Стрельцу необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Стрельцу не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Стрельцу сегодня не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Стрелец не забудет посоветоваться с профессионалами.

Козерог

Сегодня - день, когда Козерогу не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Козерогу замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Козерог может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Водолей

Сегодня Водолею придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Водолея можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Водолея привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Водолей будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Водолею стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение или же они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Рыбам придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Рыбам тщательно взвесить все "за" и "против" - от их сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.