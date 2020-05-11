Точный гороскоп на понедельник: Звезды склоняют к решительным шагам без оглядки

Сегодня звезды гороскопа склоняют к очень резким, решительным шагам без оглядки, и если вы полностью поддадитесь этому порыву, то рискуете наломать дров. Безусловно, сегодняшняя решительность способна помочь во многих вопросах, однако остерегайтесь безапелляционности и старайтесь высказывать меньше претензий окружающим. День очень плох для обсуждений, планирования и тонких политических игр - приготовьтесь к непониманию, столкновениям и спорам. Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ - они будут удаваться на удивление быстро и четко.

Овен

Сегодня для Овна настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Овен не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Телец

Сегодня у Тельца может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Телец не пожалеет - он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить им палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Близнецы способны защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит им сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же - к вечеру Близнецы могут с удивлением обнаружить, что нажили себе несколько новых врагов или новых друзей.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Рака проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Раку помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Раком новые возможности и новые двери.

Лев

Сегодня любая мелочь в глазах Льва способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Лев сегодня способен хвататься сразу за все и... так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Льву вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека - где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Дева

Сегодня Дева может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют ее к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Дева способна случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Деве выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка - там ей будет не до обличительных разговоров.

Весы

Сегодня Весам следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Весы способны быть критичными по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Весам сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему они все равно не смогут, а вот обострить ее - запросто.

Скорпион

Сегодня окружающие могут втянуть Скорпиона в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Скорпион даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.

Стрелец

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Стрельца будет решительность! Стрелец может отважиться на смелый шаг, единственное условие - этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Стрельца в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Стрелец сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Козерог

Сегодня Козерог и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Козерог считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Козерога не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Козерога под ногами, он способен сегодня совершить невозможное!

Водолей

Сегодня Водолею не стоит попадаться начальству на глаза - есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Водолей в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Водолея весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам приготовиться к тому, что им придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в их адрес. Между тем, сегодня Рыбам вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у них железные аргументы, звезды советуют им подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Рыб будет больше шансов на победу.