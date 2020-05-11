https://news.day.az/unusual/1233993.html Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Это интересно, 11 мая 2020 18:42 486
Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола по статистике чаще остальных умирают от осложнений, возникающих из-за нового коронавируса. Такие данные обнародованы на сайте Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на "Lenta.ru".

В основу анализа легла информация о 2494 летальных исходах из-за коронавируса среди граждан трудоспособного возраста (20-64 года). Почти две трети умерших - мужчины (1612 человек).

Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов. Во всех случаях речь идет исключительно о работниках мужского пола.

Ранее в понедельник ученые объяснили, что мужчины чаще заражаются коронавирусом и умирают из-за более высокой концентрации в крови определенного фермента, с которым связывается вирус.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 220,4 тысячи случаев коронавируса. Страна находится на четвертом месте среди стран по распространенности коронавирусной инфекции.

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