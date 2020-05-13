Как работать из дома: 6 полезных советов

В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 многие компании и предприятия перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Возможность не тратить время на дорогу и работать в самых, казалось бы, комфортных условиях - у себя дома - действительно выглядит привлекательно. Однако перейти на удаленку так, чтобы не потерять в эффективности, гораздо сложнее, чем кажется. ТАСС делится несколькими полезными советами, которые позволят работать дома так же успешно, как и в привычном офисе, передает Day.Az.

Относитесь к удаленной работе как к работе в офисе



Первое, что может пострадать с переходом на удаленку, - самоорганизация. Работа в офисе дисциплинирует - у нее есть четкий и постоянный график, а во многих компаниях сотрудники, к примеру, обязаны соблюдать дресс-код. Возможность целый день работать в пижаме, сидя на мягком пуфе с ноутбуком на коленях, конечно, заманчива, но такой режим может негативно повлиять на вашу рабочую дисциплину.

Попробуйте начинать рабочий день точно так же, как и раньше: встаньте по будильнику, сходите в душ, полноценно позавтракайте, оденьтесь в рабочую одежду. В общем, приведите себя в порядок - все это поможет лучше сконцентрироваться на задачах и настроит вас на рабочий лад.

Кроме того, стоит четко планировать свой день: он должен начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Помните, что некоторые сотрудники начинают работать на удаленке гораздо больше, чем в офисе. Это связано с тем, что мессенджеры и другие сервисы позволяют оставаться на связи 24 часа в сутки: многие попросту не хотят откладывать задачи на потом и в итоге вымотанные встают из-за компьютера только поздним вечером.

Не забывайте и про полноценный перерыв на обед. В домашних условиях можно перекусить и перед компьютером, но часовой перерыв дается не только для того, чтобы поесть, но и чтобы отдохнуть. Кстати, готовить себе обеды на следующий день можно по вечерам - так вы будете точно уверены, что сможете перекусить в обеденный перерыв.

Организуйте полноценное рабочее пространство



У вас дома обязательно должно быть место, где вам удобно работать. Если квартира однокомнатная, под свой маленький "офис" можно переоборудовать, например, кухню - как минимум перенести туда стол с компьютером или ноутбуком, удобный стул или кресло. Так вы не только будете меньше уставать, но и реже отвлекаться, если, например, кто-то из тех, кто живет с вами, смотрит телевизор или играет в приставку.

К слову о домочадцах - попробуйте сразу провести четкие границы: попросите ваших близких не беспокоить вас, пока вы работаете. Постарайтесь приблизить домашнее рабочее место к офисному: разложите на столе те же вещи (даже если это забавные сувениры, подаренные коллегами), поддерживайте на нем порядок. Создайте в компьютере папки с теми же именами и в тех же местах - а лучше вообще сделайте под работу отдельный рабочий стол. Цифровая дисциплина - это тоже важно.

Поддерживайте себя в форме



Для многих из нас ежедневные поездки в офис стали раздражающей рутиной, но есть у них и светлые стороны. Путь от дома до метро и от метро до работы - это пусть и небольшая, но все же необходимая физическая нагрузка - и на удаленке ее очень не хватает. Работая дома, старайтесь побольше двигаться: почаще вставайте из-за компьютера, пройдитесь по комнате, разомните ноги. Сделав десяток отжиманий или хотя бы простую зарядку после многочасового сидения на одном месте, вы можете тут же почувствовать себя лучше.

Не забывайте раздвигать шторы, чтобы помещение было хорошо освещено - так ваши глаза будут меньше уставать. Кроме того, Американская академия офтальмологии советует следовать так называемому правилу "20-20-20": каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите в течение 20 секунд на объект не менее чем в 20 футах (это около 6 метров) от вас.

Всегда оставайтесь на связи с коллегами



Это очень важно с профессиональной точки зрения - на удаленке большую часть заданий вы будете получать через мессенджеры и по электронной почте. Создавайте групповые чаты и пользуйтесь возможностями видеосвязи - все это позволит вам всегда оставаться погруженным во все рабочие процессы и быть в курсе всех событий.

Старайтесь общаться с коллегами и на нерабочие темы. Несмотря на доступность интернета, в самоизоляции очень просто ощутить себя отрезанным от мира. Общение с людьми, с которыми вы еще месяц назад виделись каждый день, поможет справиться с одиночеством. И еще один небольшой лайфхак: если вы живете одни и чувство изоляции сильно на вас давит, можно попробовать включить телевизор (лучше всего - на каком-нибудь научно-популярном канале) и оставить его фоном на маленькой громкости.

Используйте облачные сервисы



Облачные сервисы особенно полезны, если на удаленку перевели ваш отдел целиком - они позволяют организовать совместную работу с файлами. Видов облаков на сегодняшний день множество - от простых, куда можно только скинуть файл и открыть к нему доступ коллегам, до более сложных, где в реальном времени несколько человек одновременно могут вносить изменения в документы и писать комментарии.

Проводите меньше времени в социальных сетях



Социальные сети устроены таким образом, чтобы вы хотели заходить в них как можно чаще и проводили в них как можно больше времени. Это, пожалуй, один из главных отвлекающих факторов на удаленке, который может "съесть" не один час вашего рабочего времени. Поэтому, если вы чувствуете, что сидите в какой-либо социальной сети больше, чем хотелось бы, можно попробовать отключить все уведомления, выйти из всех аккаунтов и убрать страничку сайта из закладок. Принцип простой, но действенный: чем больше времени вам понадобится на то, чтобы зайти в соцсеть, чтобы полистать ленту, тем вероятнее, что вам не захочется этого делать. По крайней мере, до вечера.