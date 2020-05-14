Астрономы обнаружили новую Суперземлю

Ученые из новозеландского Университета Кантерберри обнаружили в центре галактики планету, очень похожую на Землю. Год на новооткрытом небесном теле может длиться около 617 суток, сообщает сайт учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Планета - одна из немногих, имеющих размеры и орбиту, как у Земли. Она была открыта с использованием гравитационного микролинзирования.

"Объединенная гравитация планеты и ее ведущей звезды привела к тому, что свет от более удаленной фоновой звезды был увеличен особым образом. Мы использовали телескопы, установленные по всему миру, чтобы измерить эффект изгиба света", - поделился один из открывателей суперпланеты доктор Эррера Мартин, передает Корреспондент.net.

Вес планеты колеблется между массами Земли (5,972E24 кг) и Нептуна (1,024E26 кг).