Точный гороскоп на четверг: День полон неожиданностей – как приятных, так и не очень

Сегодня гороскоп полон неожиданностей - как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом. Сегодня день хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Однако есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость! Повышенный эмоциональный фон дня обеспечит вам яркость и искренность чувств, вызывая желание идти у них на поводу.

Овен

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Овна будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Овну необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, сегодня Овен, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Овен не попробует, то так и не узнает этого.

Телец

Сегодня Тельцу просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Тельцу стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Телец может отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Телец покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам море общения! Даже если они не будут к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Близнецов вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Близнецы не пожалеют: именно сегодня их ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Близнецы натолкнутся на многообещающую идею, завяжут полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Рак

Сегодня, какую бы цель не ставил перед собой Рак, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Рак сегодня способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Рак давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Лев

Сегодня у Льва будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Льву будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Льва от ошибок и помогая ценными советами.

Дева

Сегодня Дева может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Ее категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Деве стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ей сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Весы

Сегодня в гороскопе Весов будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Весы ни находились, они способны блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, им будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Весов внимательности. Зато они будут прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Весы смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Скорпион встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Скорпиона, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Стрелец

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Стрелец сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Стрелец хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Козерог

Сегодня Козерог может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Козерог способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Козерог может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Козерога не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Водолей

Сегодня дела у Водолея обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Водолей способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Водолея - сегодня она у него будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Водолея же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Рыбы

Сегодня Рыбы будут полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть их с головой! Они бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Рыб не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Рыб могут оказаться неожиданностью даже для них самих. Если Рыбы не хотят, чтобы их импульсивные шаги привели к ошибкам, им необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.