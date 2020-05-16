Обнаружена неожиданная опасность кондиционеров

За зиму в кондиционере накапливается много микроорганизмов, пыли, спор, пыльцы и семян растений, и при первом включении весной они распылятся в воздух квартиры. Об обнаружении этой неожиданной опасности рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое явление называется "вентиляторный синдром". В случае продолжительного простоя устройства различные мелкие частицы оседают и копятся на его фильтрах и решетках. Если не произвести чистку всей системы, то во время работы кондиционера все это может вдохнуть человек, тогда возможны аллергические реакции и обострение хронических заболеваний.

Ястребцев уточнил, что очищать фильтры и прочие элементы иногда надо и в течение летнего сезона. Аллергикам уборку необходимо проводить чаще.

Точно так же важно следить за автомобильными кондиционерами. Чистку вентиляционных каналов можно сделать в автосервисе. Кроме того, нужно часто менять салонные фильтры, которые очищают наружный воздух от пыли и тяжелых металлов, фильтруют воздух салона в режиме циркуляции.