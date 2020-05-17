Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»

Желтая краска на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик" со временем разрушается из-за повышенной влажности воздуха. К такому выводу пришла команда ученых, проведя рентген-анализ микропорошков краски с полотна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследователей, входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и выцветает в условиях повышенной влажности. Раньше считалось, что причиной ухудшения качества картины является воздействие света на полотно. Именно поэтому "Крик" держали в темном помещении и выставляли редко - лишь при контролируемом низком освещении и 50-процентной влажности воздуха. Исходя из результатов нового анализа, воздействие света на картину на самом деле минимально.

Ученые заключили, что для выставления "Крика" на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45 процентов. При этом уровень освещения должен быть сохранен в рамках стандартного для помещения с картинами, написанными "светостойкими" красками.

"Это исследование показывает, что искусство и наука неразрывно связаны и что наука может помочь сохранить произведения искусства, чтобы мир мог продолжать восхищаться ими в течение многих последующих лет", - заявила Констанция Милиани, изучающая искусство в итальянском Национальном исследовательском институте. Отмечается, что сульфид кадмия также используется в полотнах Анри Матисса, Винсента Ван Гога и Джеймса Энсора.

Эдвард Мунк страдал от хронического беспокойства. Под влиянием своих эмоций художник создал композицию "Крик", ставшую выражением "бесконечного крика природы". Для отражения своего психо-эмоционального состояния он тщательно подбирал "кричащие" яркие цвета. Автором было создано две версии изображения: одно в 1893 году и одно в 1910. Именно вторая версия картины подверглась изучению специалистов. Теперь ее планируют выставлять в музее Мунка, который после реконструкции открывается в столице Норвегии Осло.