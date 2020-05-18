Поддерживать себя в форме может быть одним из ваших главных приоритетов, но это труднее сделать во время вспышки коронавируса. Тренажерные залы по всей стране закрыты, чтобы не допустить распространение эпидемии. Но если проявить немного креативности и осмотреться вокруг, то в своем доме вы легко найдете разнообразные предметы, которые будут держать вас в форме в это трудное время. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет 10 лучших способов оставаться в форме, используя только предметы домашнего обихода.

Стул

Найдите прочный стул и поставьте его там, где вы сможете тренироваться. Начните тренировку с наклонных отжиманий. Упритесь руками в сиденье стула и выполните несколько отжиманий. Затем попробуйте упереться пальцами ног в сиденье стула и отжимайтесь руками от пола.

Стул также может использоваться для сгибания и разгибания ног в положении сидя. Самое лучшее в таких упражнениях - это то, что во время их выполнения вы еще можете смотреть свое любимое шоу!

Рюкзак

У каждого найдется в доме старый рюкзак. Можно использовать и его. Заполните рюкзак всевозможными предметами, чтобы сделать его тяжелее. Подойдут старые книги, кастрюли, бутылки с пивом, которое вы еще не успели выпить во время карантина. Как только рюкзак станет достаточно тяжелым, надевайте его себе на плечи и выполняйте приседания, отжимания и другие упражнения в любом уголке дома.

Вместо гантелей

Попробуйте заменить гантели предметами домашнего обихода, такими как банки с краской, бутыли с моющим средством, чугунные сковородки и тому подобное. Всегда можно найти что-нибудь увесистое. Держите предметы в каждой руке и начинайте делать такие упражнения, как подъем на бицепс, выпрямления рук назад, стоя в наклоне, подъемы спереди и жим над головой.

Книги

Речь идет об увесистых книгах. Положите книгу в твердом переплете на грудь во время выполнения скручиваний для брюшного пресса, чтобы усилить нагрузку. Также попробуйте лечь на спину с поднятыми руками, держа книгу над собой. Используя мышцы живота, попробуйте оторвать плечи от пола. Или сидя на стуле, вытяните ноги вперед и положите тяжелую книгу на голени. Медленно поднимайте и опускайте ноги.

Ступеньки

Ходьба или бег вверх и вниз по лестнице обеспечивает отличную кардиотренировку. Если вы хотите добавить нагрузку, наденьте на плечи рюкзак, наполненный тяжелыми предметами, и тренируйтесь еще эффективнее. Вы также можете использовать лестницу для отжиманий, различных растяжек и т.д.

Веревка

Идеально подойдет веревка длиной 2 с половиной метра. Ее можно будет использовать вместо эластичной ленты-эспандера для таких упражнений, как тяга на низком блоке, сворачивание туловища с верхним блоком, планка с подъемами ног.

Кроме того, веревка поможет вам выполнить растяжку до и после тренировок.

Стена

В каждом доме найдется, по крайней мере, четыре стены, которые предоставят прекрасную возможность для растяжек и других упражнений. Нелегко выполнять приседания с упором в стену, но они являются хорошим способом для тренировки квадрицепсов и ягодиц. Просто встаньте спиной к стене и не спеша опуститесь в сидячее положение, постарайтесь удержать его в течение минуты.

Одноразовые тарелки

Картонные тарелки идеально подходят в качестве скользящих подставок для определенных тренировок.

Встаньте на пол одной ногой на тарелке, двигайте этой ногой туда и обратно, согнув другую ногу под углом.

Полотенце

Полотенца могут заменить эластичную ленту, гимнастические маты или, в конце концов, ими можно вытереть пот с лица после тренировки.

Оберните полотенце вокруг дверной ручки, встаньте напротив двери, откиньтесь назад, вытянув руки и держась за полотенце, подтяните себя к двери, пока грудью не коснетесь ручки.

Вместо штанги

Сначала надо найти прочную металлическую или деревянную перекладину, способную выдержать вес. Ведра с краской отлично подойдут в качестве веса. Пустые ведра можно наполнить какими-нибудь тяжелыми предметами.

Используйте самодельные гири для становой тяги, приседаний, подъемов и выпадов.