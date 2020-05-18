Трагедии на съёмочной площадке

Люди любят смотреть фильмы. Что может быть лучше эпической истории на большом экране, особенно если у тебя в руке стакан попкорна. Но за кулисами съёмок порой происходят настоящие трагедии. Актёры и дублёры получают травмы и психические расстройства, и даже гибнут, когда слишком увлечённые съёмкой режиссёры забывают позаботиться о безопасности.

Ассистент оператора погиб во время столкновения с грузовым поездом

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, для фильма "Полуночный всадник" успели снять лишь один эпизод. И на плёнке оказалась запечатлена гибель члена съёмочной группы Сары Джонс и травмы ещё 7 человек.

На сохранившихся кадрах трагического инцидента видно, как несколько членов съёмочной группы вместе с актёром Уайаттом Расселом пытаются сдвинуть реквизит с железнодорожного пути, а в следующий момент на них наезжает поезд. Позже несостоявшийся исполнитель главной роли Уильям Хёрт утверждал, что прибыв на съёмочную площадку, испытывал сильное беспокойство, и интересовался у помощника режиссёра Хиллари Шварц, насколько безопасно выбранное место. Однако она заверила актёра, что всё под контролем, и эти слова позже преследовали её. Её осудили на 10 лет условно и выплату 5 тысяч долларов штрафа. Также выяснилось, что железнодорожная компания отказала создателям фильма в разрешении на проведение съёмок на путях. Режиссёр Рэндалл Миллер получил 2 года тюрьмы и 8 лет условно за нарушение границ частной собственности и непреднамеренное убийство.

Дублёр получил повреждения мозга после лобового столкновения.

Во время съёмок фильма "Мальчишник 2" дублёр Скотт МакЛин выполнял много раз отрепетированный трюк. Он стрелял, высунувшись из кабины движущегося грузовика, когда встречный автомобиль вильнул и задел его.

МакЛина немедленно отправили в больницу, где ввели в искусственную кому. В таком состоянии он провёл два месяца, однако полного излечения достичь не удалось. Позже он подал иск на компанию Warner Brothers. Теперь бывший каскадёр страдает от частых судорог, а также затруднений в движении и речи.

Многочисленные укусы диких животных

В 1974 году начались съёмки фильма "Рёв", посвящённого нападению диких животных на семью путешественников. Типпи Хедрен и её муж Ноэль Маршалл не смогли найти для своего фильма 40 львов в аренду и поэтому организовали собственный "зоопарк".

Пара выращивала львёнка по имени Нил, пока не пожаловались соседи. Затем они переехали на ранчо в окрестностях Лос-Анжелеса, где к зоопарку добавились тигры, львы и слоны. Здесь и проводились съёмки. Предполагалось, что работа займёт 9 месяцев, но она растянулась на целых 5 лет и за это время дикие животные неоднократно наносили людям травмы. Большой лев снял скальп главному оператору, которому пришлось нанести 22 шва. Слон сбросил Хедрен при попытке прокатиться, и она сломала ногу. Её дочь Мелани Гриффит чуть не потеряла глаз, ей потребовалось уже 55 швов.

Как будто постоянных травм было недостаточно, ранчо однажды затопило, и три льва погибли. В довершение всех бед, вышедший в 1981 году фильм собрал весьма небольшую кассу.

Радиоактивная съёмочная площадка стала причиной раковых заболеваний

Фильм "Завоеватель" с Джоном Уэйном и Сьюзен Хэйворд вышел в 1956 году. К сожалению, фильм собрал маленькую кассу и его часто называют худшим фильмом всех времён.

Гораздо большую, чем сам фильм, популярность завоевали споры о месте проведения съёмок. Создателям приглянулось место в 220 километрах от ядерного полигона в Неваде, ведь правительство утверждало, что пробы показали безопасность для здоровья.

К сожалению, они глубоко ошибались. К концу 1980 года из 220 членов съёмочной группы 91 человек заболел раком, от которого 46 из них умерли. У режиссёра Дика Пауэлла обнаружили рак почек в терминальной стадии, и он покончил с собой. У Джона Уэйна обнаружился рак лёгких, и в конце концов он умер от рака желудка в 1979 году. Сьюзен Хэйворд умерла от рака мозга в 1975. Хотя некоторые утверждают, что между болезнью и опасным местом съёмок нет связи, эксперты считают, что большой процент опухолей у тех, кто работал над фильмом, не может быть простым совпадением.