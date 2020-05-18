Как из «маленьких ангелочков» вырастают серийные убийцы: 10 реальных историй

Смотреть на детские фотографии - всё равно, что путешествовать в машине времени. Невозможно сдержать улыбку умиления, разглядывая некогда невинную мордашку и зная, что этого малыша в результате получится завтрашний президент, художник или врач. Но с этими "милыми детками" всё совсем иначе - из них выросли серийные убийцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, Дэвид Берковиц, более известный как "Сын Сэма", начал охотиться на женщин в Нью-Йорке в 1976 году, после того как покинул службу в армии. Незадолго до этого он узнал, что был приемным ребенком, и захотел воссоединиться со своей настоящей матерью, однако та не захотела общаться со своим биологическим сыном. Сам "Сэм" вспоминает свои развлечения в шестилетнем возрасте: заливать в аквариум машинное масло, а потом протыкать рыбок булавками, или травить кур, а потом наблюдать, как мать в отчаянии пытается помочь своим питомцем, но не может их спасти.

Тэд Банди, обожавший в детстве делать опасные ловушки с кольями "на тигров", в которые иногда попадали и девочки, за четыре года до того как его поймали в 1978 году успел похитить и убить более 30 молодых девушек. Многие психологи утверждают, что на такое отношение к женщинам его спровоцировал шок, когда он узнал, что его матерью оказалась его сестра, в то время как он считал своими родителями бабушку с дедушкой.

Деннис Рейдер - примерный семьянин и ревностный прихожанин церкви из Канзаса. Никто не мог поверить, что именно он является неуловимым "СПУ" ( "связать", "пытать", "убить") - человеком пытавшем и убившем как минимум 10 соседей. Он сам признавался, что запомнил выражение беспомощности и страдания на лице матери, однажды прищемившей руку в пружинах кровати и умолявшей сына о помощи, и именно этот образ он снова и снова пытался поймать, убивая своих жертв.

Кода полицейские посетили ничем не примечательную однушку, они совсем не ожидали обнаружить в холодильнике человеческую голову, горы людского мяса и бережно хранимые останки множества расчлененных тел. За период с 1978 по 1991 год Милуокский людоед Джеффри Дамер замучил, изнасиловал и съел 17 мужчин. В "Истории отца" изложен момент, когда, выгребая из-под дома груды костей и останков мелких грызунов, отец наблюдал, как мальчик, будто загипнотизированный, запускал руки в ведро, зачерпывал полные пригоршни и наслаждался звуком гремящих костей.

Йен Брэйди со своей подружкой Майрой Хиндли изнасиловал и убил пятерых детей в северо-западной Англии. В 4 месяца его отдали на усыновление, и по мальчишке уже в детстве можно было писать учебник по психопатии: приступы истерики, битье головой об пол и грязные ругательства в адрес приемных родителей. Лес с десяти он начал практиковать убийства с особой жестокостью на кроликах и котах. Попался дуэт на том, что пытались сделать своего 17-летнего товарища соучастником, но вместо этого он стал главным свидетелем обвинения.

Молодой Джон Уэйн Гейси рос смышленым ребенком в семье чикагского буржуа. С матерью он был в хороших отношениях, а отец мальчика был злобным алкашом, который заподозрив, что сын растет слишком женоподобным, кулаками вбивал в того мужественность. В свою очередь ребенок обиды на отца вымещал на животных. Он бросал в индющек шары наполненные бензином, а потом поджигал и наблюдал, как они горят заживо. Позже он рассказывал психиатрам, что это было самое забавное зрелище в детские годы. Чтобы иметь упрощенный доступ к мальчикам, маньяк начал выступать на детских праздниках под кличкой клоун Пого, а в 1987 году выяснилось, что в общей сложности он убил и изнасиловал, по меньшей мере, 30 молодых людей.

Жизнь Эйлин Уорнос не задалась с самого начала. Своего родного отца она не видела, так как того посадили за развращение несовершеннолетнего. Мать подбросила её на воспитание своим родителям. Дедушка насиловал внучку и избивал по любому поводу. При этом заставлял собственноручно срывать ветку ивы для наказаний. Девочка быстро сообразила, что чем толще ветка, тем меньше боль. В 13 лет в школе ее называли "сигаретная шлюха", так как у нее вошло в привычку ублажать соучеников за сигареты. В 2002 году ее поймали и приговорили к смертной казни через инъекцию за убийство 7 мужчин во Флориде.

"Убийца шахматной доски" Александр Пичушкин прославился тем, что убил более 50 человек, отмечая труп на своем счету в клетке на шахматной доске. В 1992 году он был признан вменяемым и осужден. Причиной для убийств он называл обыкновенной потребностью: "Для меня жизнь без убийств - как для вас жизнь без еды. Я чувствовал себя отцом этих людей, ведь я открывал им дверь в другой мир". Возможно, причиной изменения личности послужила детская травма головы, теория, к которой склоняются многие психологи.

Результаты материнского воспитания Эда Гина воспеты не одним фильмов ужасов. А сыновья любовь к матери выплеснулась позже, когда Эд остался один в удаленно стоявшем фермерском доме, и развлекался тем, что шил себе одежду из кожи трупов с соседнего кладбища. Властная и вечно недовольная религиозная фанатичка сумела внушить сыну, что все женщины - зло во плоти, а сама она - святая.

Другая жестокая и изощренная в психологических издевательствах мамаша-проститутка воспитала людоеда. Уже будучи пойманным изверг делился воспоминаниями из детства: "Она относилась ко мне хуже, чем к собаке. Постоянно избивала и заставляла делать вещи, которые ни один человек не стал бы делать. Одевала как девочку. Заставляла смотреть на свои совокупления с клиентами". Как-то избила так, что мальчик находился в коме три дня. А когда мальчишке повредили глаз, отказалась вести к доктору, вследствие чего пришлось удалять глазное яблоко.