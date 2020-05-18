Самые странные городские легенды мира

Людям интересны разного рода легенды. Некоторые из них основаны на реальных событиях, другие являются чистым вымыслом, а в некоторых случаях граница между реальностью и вымыслом может быть туманной или неясной.

Городские легенды, как правило, попадают в последнюю категорию, но в той или иной форме их можно найти в любой культуре и обществе.

К самым странным городским легендам можно отнести следующие.

Электрические вентиляторы-убийцы

Некоторые южнокорейцы верят, что оставлять вентилятор включенным на ночь нельзя, т.к. это может привести к смертельному исходу. Хотя в очень редких случаях вентилятор действительно может выйти из строя и загореться, страх вызывает не это. Существует поверье, что любой, кто ложится спать в комнате с работающим вентилятором, может никогда не проснуться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, похоже, что корни этой легенды уходят в 1927 год, когда была опубликована статья, предупреждающая, что вентиляторы, циркулирующие застоявшийся воздух, могут вызвать тошноту или даже удушье.

Бог реки Замбези

В 1955 году итальянская строительная фирма начала работы по строительству плотины Кариба на реке Замбези в Зимбабве. Проект сулил производство огромного количества электроэнергии, но ценой вынужденного выселения тысяч местных жителей из своих домов и со своей земли.

Появились опасения, что побеспокоенный бог реки Замбези обрушит на людей свой гнев в виде наводнений и других страшных бедствий.

В 1957 году на плотину обрушился невиданный шторм. Повреждения были обширными, и несколько итальянских строителей погибли. Строительство было отложено на несколько месяцев, но позже работы возобновились.

Всего через год последовал второй еще более сильный паводок. Еще несколько рабочих погибли.

В конце концов, строительство плотины было завершено, но к тому времени погибли 82 строителя. Некоторые верят, что плотина оградила бога реки от его жены, и что и по сей день он не оставил намерений разрушить ее.

Что ж, очень похоже на то. Инженеры предупреждают, что плотина Кариба сейчас остро нуждается в капитальном ремонте, есть риск ее полного разрушения, что приведет к катастрофическим последствиям.

Джек-прыгун

В 1830-е годы Лондон находился в тисках страха. Неизвестный нападал на молодых женщин по всему городу, и полиция казалась бессильной задержать его. Не было даже ясно, был ли незнакомец вообще человеком. Очевидцы сообщали о том, что у него демоническая внешность, он изрыгает пламя и поразительно высоко прыгает. Он стал известен как Джек-прыгун.

В 1838 году мужчина по имени Томас Миллбэнк в одной из лондонских таверн хвастался, что он не кто иной, как таинственный Джек-прыгун. Его тут же арестовали за нападение на Джейн Олсоп. Однако вскоре отпустили, потому что он не мог изрыгать огонь, а Джейн Олсоп оставалась непреклонной в том, что изо рта ее обидчика вырывалось пламя.

Трудно сказать, кто стоял за таинственным Джеком-прыгуном, но легенда все еще жива, и по сей день продолжают поступать сообщения о редких случаях подобных нападений.

Черная птица Чернобыля

Многие знают, что на атомной электростанции в Чернобыле произошёл взрыв, и лишь героизм ликвидаторов предотвратил гораздо большую катастрофу, которая сделала бы значительную часть Европы непригодной для жизни.

Тысячи людей были эвакуированы из окрестностей Чернобыля после катастрофы, и многие до сих пор говорят об ужасном призраке, который явился предвестником катастрофы.

За недели предшествовавшие катастрофе, они якобы видели ужасное человекоподобное существо с огромными крыльями и глазами, которые светились, как раскаленные угли. Это существо окрестили Черной птицей Чернобыля.

Имеет ли этот предвестник беды какую-то основу в реальности, невозможно сказать наверняка.

Австралийский падающий медведь

Говорят, что это существо является родственником коалы, но гораздо менее привлекательно. Приблизительно размером с леопарда или большую собаку, этот хищник нападает из засады. Он внезапно падает с вершин деревьев на свою жертву, разрывая ее своими мощными лапами и вонзая в нее ядовитые клыки. Иногда он даже нападает на людей.

В действительности же падающий медведь - это городская легенда, придуманная для того, чтобы напугать и развлечь туристов, или же разыграть падких на сенсации журналистов.