Дикие и трагические происшествия, вызванные паникой вокруг COVID-19

Вызванная коронавирусом глобальная пандемия не только уносит человеческие жизни, но и разрушает экономические и социальные связи. На фоне всеобщей неразберихи в мире возникали довольно странные ситуации, вряд ли возможные в боле спокойное время.

Передозировка чеснока

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, следуя где-то услышанным рекомендациям, женщина из китайской провинции Чжэцзян попала в больницу после того, как в течение двух недель съела около полутора килограммов чеснока, который вызвал недомогание. Она испытывала множественные неприятные симптомы, в том числе временное онемение, вызванное воспалением слизистых оболочек из-за употребления такого большого количества едкого продукта. Больная настаивала на томографии, и врачам пришлось убеждать её, что причина болезни - не новый вирус, а перебор с чесноком.

Иранская метаноловая трагедия

Страх подхватить вирус - не повод отравиться. В отличие от пригодного к употреблению этилового спирта, метиловый является ядом. Зачем же жители Ирана в страхе перед коронавирусом пили метанол? Дело в том, что алкоголь в Иране запрещён, и купить его можно лишь из-под полы, что и позволяет нечистым на руку торговцам сбывать негодный товар.

К несчастью, самые трагические случаи связаны с попытками взрослых лечить при помощи метанола своих детей. Согласно изданию Jakarta Post, 44 жителя Ирана умерли, выпив алкоголь, не предназначенный для употребления внутрь. New York Times пишет уже о 480 смертях и 2850 отравлениях.

Борьба за туалетную бумагу

Одно из наиболее удивительных в своей абсурдности проявлений коронавирусной паники - массовая скупка туалетной бумаги. По всей планете происходило одно и то же: люди толпами шли в супермаркеты, лавки и магазины в поисках туалетной бумаги. У прилавков разгорались драки, в домах накапливались запасы, а продавцы устанавливали лимиты выдачи в одни руки. Онлайн-магазины опустошили свои хранилища и принимали заказы на будущие поставки.

Тем временем неудачники, вовремя не припрятавшие у себя пару десятков упаковок, сталкивались с проблемами. На самом деле, особого дефицита не было, но все подхватили поднявшуюся истерию. Почему? По недомыслию и стадному инстинкту, вкупе с боязнью действительной нехватки, и самое главное, в попытке хоть что-то удержать под контролем в эти смутные времена.

Фальшивый больной в ресторане фаст-фуда

Подумываете сказаться больным на работе? Эта невинная уловка может потянуть за собой лавину проблем, если вы заявите, что больны коронавирусом и принесёте фальшивый результат теста.

Когда из ресторана Макдональдс в канадской провинции Онтарио поступило сообщение, что 18-летняя сотрудница больна коронавирусом, полиция отреагировала незамедлительно. Ресторан закрылся на дезинфекцию, а сотрудников отправили на двухнедельный карантин. Однако афера раскрылась, и в мае 2020 года юная обманщица предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и подделке документов.

Оружие впрок

На фоне поднявшейся волны неуверенности в США резко подскочили продажи оружия. Возле оружейных магазинов выстроились огромные очереди из тех, кто опасается грядущих проблем. Одновременно весьма расширился демографический состав покупателей. Если раньше это были в основном молодые выживальщики, собирающиеся поиграть в героев во время предстоящего конца света, то теперь оружие покупают пенсионеры. Одна решившая прикупить пистолет старушка заявила, что "люди ведут себя странно". И подобных ей немало. Покупки мотивирует также и опасение, что в будущем правительство может ограничить продажи оружия.