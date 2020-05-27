Названа опасность антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от использования антибактериального мыла. По его словам, использовать такое мыло следует только определенным категориям больных, остальным же подойдет и обычное, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам Мясникова, частое использование антибактериального мыла может привести к тому, что организм человека перестанет реагировать на антибиотики.

"Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам", - отметил врач.

По его мнению, человечество уже "уничтожило такое изобретение, как антибиотики", начав широко их применять. В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач пояснил, что бактерии, против которых и направлены эти препараты, способны мутировать, и некоторые бактерии не просто перестают реагировать на антибиотики - они начинают использовать их как катализатор для размножения.

"От чего сегодня умирают больные с COVID-19 на вентиляторе (подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких - ред.)? От COVID? Нет. Они умирают от присоединения бактериальной инфекции, потому что в реанимации живут бактерии", - рассказал Мясников. По его словам, эти микроорганизмы живут в любой больнице и выживают несмотря на санитарную обработку.

"От туберкулеза умирает каждый год полтора миллиона человек, при том, что есть прививка и антибиотик. А они перестали действовать, потому что мы так же расплодили резистентность у туберкулеза, - пояснил врач. - Возвращается ситуация, когда, как сто лет назад, болезнь есть, а лекарства нет".