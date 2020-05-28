Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. Об этом сообщает издание Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные о 3,75 миллионах подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в 185 странах с 21 января по 6 мая. Около 60 процентов случаев заболевания зарегистрировано при температуре воздуха выше нуля, но ниже 20 градусов Цельсия. Кроме того, 73,8 процента COVID-19 сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью 3-10 грамм на кубический метр.

Результаты исследования показывают, что коронавирус преимущественно распространяется в умеренных широтах, и существуют оптимальные погодные условия, при которых концентрация вирусных частиц в окружающей среде, в том числе на поверхностях, заметно увеличивается. Ученые предупреждают, что вспышки коронавируса могут повториться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.