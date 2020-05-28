Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

В основном, люди в самоизоляции набирают лишний вес из-за стресса. Об этом сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, когда в одной квартире живут много людей, это похоже на тюрьму, "где понатыкано много людей".

Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, считает специалист. У человека выделяется гормон кортизол, который является причиной очень быстрого набора веса - до 250-300 грамм в день.

Диетолог пояснил, что для предотвращения набора веса из своего рациона необходимо исключить сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед.