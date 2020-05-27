Проживший более 70 лет без еды и воды йог скончался в Индии

В индийском штате Гуджарат в 90-летнем возрасте скончался йогин Прахлад Джани, утверждавший, что открыл "элексир жизни", позволяющий ему не употреблять пищу и воду на протяжении по меньшей мере 76 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По уверениям последователей, а их у святого отшельника было предостаточно, Прахлад Джани скончался 26 мая в родной деревне Чарада, куда его привезли по личной просьбе несколько дней назад. На протяжении двух дней его тело будет находиться в ашраме, чтобы последователи могли попрощаться с наставником.

Прахлад Джани был известен заявлениями о том, что не есть и не пьет с детства - по одним данным, с 8-9 лет, по другим, с 14. Медики дважды, в 2003 и 2010 годах, проводили комплексное обследование Чунривала Матаджи, как называли йогина, причем во второй раз он две недели находился под круглосуточным контролем сотрудников Оборонного института физиологии и смежных наук Индии. За это время он не съел ни крошки, не выпил ни капли, не справлял естественные потребности, при этом его мочевой пузырь наполнялся небольшим количеством мочи, но затем она всасывалась в стенки.

"Мы до сих пор не знаем, как он выживает", - заявил по итогам последнего обследования невролог Судхир Шах.

Сам Джани уверял, что в детстве его благословила богиня, после чего он оставил родной дом и отказался от пищи и воды.

Ряд иностранных исследователей ставил под сомнение выводы индийских коллег, указывая на несовершенство систем контроля.