Как сидение за компьютером влияет на организм человека

У многих людей работа завязана на постоянном взаимодействии с компьютером, воздействие которого не ограничивается одним лишь ухудшением зрения. "Рамблер" раскрывает весь вред здоровью, который может принести регулярная работа на ПК, передает Day.Az.

Сидение за компьютером сказывается на работе эндокринной, иммунной, репродуктивной систем, а также на зрении и костно-мышечном аппарате человека. Кроме того, у пользователей ПК наблюдается синдром компьютерного стресса (СКС), симптомы которого: головная боль, вялость, депрессия, повышенная раздражительность, головная боль и воспаление слизистой оболочки глаз.

Что же касается влияния на ЦНС человека, то здесь у пользователя может прибавиться бессонница и стресс, и даже при слабом воздействии подвергается изменению гормональное состояние организма и нарушаются биотоки мозга. В числе наиболее страдающих от этого способностей - процессы обучения и запоминания.

Низкочастотное электромагнитное поле способно стать причиной кожных заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. При большом объеме работы, который предполагает перманентное нахождение за монитором некоторые группы мышц всегда находятся в напряжении, другие же - не задействованы, что приводит к быстрой утомляемости в первом случае и низкой выносливости - во втором.

Отмечается и комплекс заболеваний рук под названием "травмы повторяющихся нагрузок". Так, длительная работа на клавиатуре и постоянное напряжение кисти может привести к развитию туннельного синдрома.

Наиболее знаменитая проблема - перенапряжение глаз в результате безостановочной работы за ПК, когда взгляд постоянно направлен на экран. В результате того, что объект всегда находится на том же расстоянии, у человека может развиться дисплейная болезнь - нарушение аккомодации глаз, что ведет к миопии - близорукости и другим заболеваниям.

Для того, чтобы избежать некоторых негативных последствий для своего организма, полезно хотя бы раз в два часа делать комплекс упражнений не только для глаз, но и для тела. Ваши зрительные органы должны отдыхать: полезно посидеть несколько минут с закрытыми глазами, часто поморгать, а также сделать зарядку, обратив свой взгляд на предмет вдали, а потом на ближний (5-10 минут).

Для спины полезно будет потянуться и сделать наклоны в разные стороны. Не забывайте про руки, встряхните их, несколько раз сожмите пальцы в кулаки, а также вращайте кисти вокруг своей оси.