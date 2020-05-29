NASA выплатит каждому 15 тысяч долларов за помощь науке

Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, в рамках программы Innovative Advanced Concepts разрабатывает ровер Venus для покорения Венеры. Агентство в настоящее время просит общественность помочь в разработке датчиков, которые можно было бы использовать в конструкции венерохода, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Проблема разработки подобных устройств усложняется тем, что Венера - это крайне экстремальный мир. Температура поверхности планеты превышает 450 градусов по Цельсию, а давление у поверхности в 90 раз превышает земное. Такие без преувеличения адские условия способны превратить свинец в жидкую лужу и легко раздавят даже самую крепкую атомную подлодку.

Последний космический корабль, коснувшийся поверхности планеты, была советская "Вега-2" в 1985 году. Теперь инженеры и ученые из JPL изучают проекты миссий, которые способны выжить в адском ландшафте. Изучение геологии на поверхности Венеры могло бы помочь нам понять эволюцию планеты и внести вклад в лучшее понимание климата Земли.

У NASA сейчас стоит задача разработать датчик, который не зависит от электронных систем. Современное электронное оборудование выходит из строя при температуре чуть выше 110 градусов по Цельсию и может быть легко разрушено в экстремальной среде Венеры. Вот почему NASA обращается к мировому сообществу изобретателей за решением.

Чтобы мотивировать желающих помочь науке, NASA создала призовой фонд, в котором победитель проекта может получить 15 тысяч долларов США. За второе место будет выплата в размере 10 тысяч долларов, а за третье - 5 тысяч.

Напомним, что ранее SpaceX и NASA пытались запустить человека в космос. Однако исторический старт был отменен и перенесен на 30 мая из-за плохих погодных условий.