В Японии создали гаджет, который имитирует вкус любой еды

Похоже, в Японии нашли инновационный способ похудеть, не лишая себя любимой еды. Местные исследователи создали устройство, имитирующее вкус шоколада, пиццы и любой другой еды, которым можно наслаждаться, не потребляя при этом ни одной калории.

Как передает Day.Az со ссылкой на glamour.ru, японский исследователь из университета Мэйдзи Хомей Миясита изобрел приспособление, позволяющее ощутить на языке вкус пищи без употребления самой пищи. Он назвал гаджет "синтезатор норимаки" в честь одной из разновидностей суши в японской кухне.

При прикосновении языком девайс воздействует на вкусовые рецепторы при помощи пяти различных гелей, изготовленных из агар-агара.

Гели содержат глицин для создания сладкого вкуса, хлорид натрия для соленого, хлорид магния для горького, лимонную кислоту для кислого и глютамин натрия для вкуса умами (приятный пикантный вкус, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока).

Молекулы этих веществ перемещаются в геле под действием электрического тока. Комбинируя потоки молекул, Миясита научил "синтезатор норимаки" воспроизводить вкус любой еды: от конфет и шоколада до суши и пиццы.

По словам Мияситы, пока что девайс слишком громоздкий, чтобы носить его с собой, но в будущем его можно будет уменьшить до размеров вейпа: только вместо имитации курении прибор будет давать возможность ощутить во рту вкус шоколада или пиццы, не потребляя при этом ни одной калории. Дайте два!